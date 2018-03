Eberbach. (pol/rl) Wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln die Behörden derzeit gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 19 Jahren. Die beiden sollen am 13. Novmeber 2015 gegen 9.30 Uhr auf einem Flur der Theodor-Frey-Schule Pfefferspray versprüht haben. Etliche Schüler in den Klassenzimmern hatten brennende Augen und Reizhusten. Die Schule wurde evakuiert. Insgesamt mussten 29 Personen, darunter zwei Lehrerinnen, wegen akuter Atemwegsbeschwerden in den Krankenhäusern Eberbach, Mosbach und Erbach behandelt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eberbach und Schönau waren mit fünf Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz und belüfteten das Gebäude. Die Feuerwehr aus Leimen nahm anschließend Luftmessungen vor. Die Auswertung der Proben bei der Feuerwehr der Stadt Mannheim ergab keine reizenden oder schädlichen Stoffe.