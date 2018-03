Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. "Arbeiten auf Papier und Leinwand" zeigt Manfred Garstka von Freitag an im Rathaus von Pfaffenhofen bei Heilbronn. Die Vorstellung des Eberbacher Künstlers wird mit Jacques Outin ein ebenfalls in Eberbach ansässiger Künstlerkollege übernehmen. Den Lyriker und Übersetzer Outin verbindet mit Garstka nicht nur eine schöpferische Zusammenarbeit, sondern, wie er selbst es formuliert hat, auch ein gemeinsames Ziel: "Das einer ernsthaften Auseinandersetzung mit Grausamkeit, Erotik und Extremen. Und, nicht zu vergessen, eine stete Huldigung des Weiblichen". Im Vorfeld der neuen Schau sprachen wir mit Manfred Garstka (Foto: Biener-Drews). Hintergrund Info Garstka im Künstlertreff Pfaffenhofen, Eröffnung am 14. November, 20 Uhr, Dauer bis 12. Dezember. Rathaus - Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr 8 bis 12, Mi 10 bis 12, Di 14 bis 18 Uhr.

Erst kürzlich haben Sie in Neckarsulm an der Ausstellung "Kunstbewegt" mitgewirkt. Ende dieser Woche sind Sie in Pfaffenhofen, also erneut im Raum Heilbronn präsent. Wie kommt diese Verbindung zustande?

Garstka: Durch den Bildhauer Gunther Stilling, der in Güglingen lebt und arbeitet und im Heilbronner Raum sehr bekannt ist - seine Plastiken finden sich da überall. Stilling, der als Dozent auch an der Fachhochschule Kaiserslautern tätig ist, habe ich 1976 in einer Ausstellungsreihe in Landeskrankenhaus Weinsberg kennengelernt, danach aber aus den Augen verloren. Letztes Jahr erst fiel bei einem gemeinsamen Bekannten sein Name und ich habe wieder Kontakt zu ihm aufgenommen. Stilling rief mich an, ob ich Lust hätte, in Neckarsulm mitzuwirken und lud mich gleichzeitig zu der ebenfalls von ihm kuratierten Ausstellung in Pfaffenhofen ein.

Was ist das Besondere am "Künstlertreff Pfaffenhofen"?

In vier jeweils vierwöchigen Ausstellungen pro Jahr werden da Künstler ins Rathaus eingeladen. Die Rathausräume - Flure und Treppen - sind speziell für diese Ausstellungen hergerichtet. Meine Bilder sind da jetzt vom 14. November bis 12. Dezember zu sehen.

Sie zeigen "Arbeiten auf Papier und Leinwand"...

Ja, insgesamt 32 Bilder. Diesmal neben den Acryl- und Ölbildern auf Leinwand acht Aquarelle bzw. Collagen und drei Fotoübermalungen, etwas ältere aus den 90er-Jahren. Zehn Arbeiten sind aus diesem Jahr. Es gibt einen kleinen Querschnitt neuerer Arbeiten. In diesem Jahr hab' ich versucht, landschaftliche Strukturen ins Bild zu setzen. Es sind Querformate, die Serie heißt "Orte", die will ich auch noch fortsetzen.

Jacques Outin, der die Laudatio hält, wird bei dieser Gelegenheit auch ein Bild von Ihnen präsentieren, das zu seiner privaten Sammlung gehört und sonst gar nicht mehr zu sehen ist.

Ja, das Bild "Schattenspiele", das er bei der Vernissage auch näher beschreiben wird. Das Gemälde entstand parallel zu meinen 24 Bleistiftzeichnungen, die in Outins Gedichtband "Ombre d'elle" (Schatten von ihr) enthalten sind. Und Outin wird über unsere erste Begegnung sprechen, wie wir uns kennenlernten und was er an mir und meiner Arbeit schätzt.