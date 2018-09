Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. Dass die Metropolregion gerade ihrem ersten Internationalen Deutschen Turnfest entgegenfiebert, scheint ihren östlichen Teil ziemlich kalt zu lassen. Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Großereignis vor der eignen Haustür mal nicht auf eine einzelne Stadt konzentriert, sondern über eine ganze Region verteilt wird - was so noch nie der Fall war. "Die Stimmung ist nicht so richtig da", stellt TVE-Vorsitzender Janek Lange fest, "einerseits sind wir sehr nah dran, andererseits ist Eberbach nicht dabei". Im sportlichen Wettkampf messen werden sich vom 18. bis 25. Mai nur zwei Abteilungen aus Eberbachs größtem Sportverein: Schwimmen und Indiaca. Ansonsten entsendet die Neckarstadt, die wie der ganze Bereich östlich der Linie Neckargemünd-Sinsheim kein Veranstaltungsort ist, nur freiwillige Helfer nach Mannheim. Und der TSV Hirschhorn ist garnicht beteiligt.

Selbst für die zahlreichen Mitmachangebote dieses größten Wettkampf- und Breitensportevents der Welt, wie es im Programm heißt, fanden sich im TVE keine Interessenten. "Die wettkampftauglichen Gruppen zeigten sich nicht so richtig begeistert", sagt Janek Lange. Immerhin 80 000 Aktive aller Altersklassen und verschiedenster sportlicher Ausrichtung, Kinder, Jugendliche, Ältere, werden zu dem achttägigen Fest erwartet. Aber in Eberbach hakt es laut Lange irgendwie schon an der Identifikation mit einer Metropolregion Rhein-Neckar: "Das ist schwer zu fassen. Was ist die Metropolregion? Heidelberg und Mannheim? Die Menschen hier tun sich schwer damit, sich dazuzuzählen, Eberbach ist eher so ein Randbereich".

Auch der immerhin fast dreißigköpfige Trupp freiwilliger Helfer, den der TVE drei Tage lang in wechselnder Besetzung an der Magnetbühne im Mannheimer Maimarktgelände einsetzt, hat sich Lange zufolge nicht darum gerissen. "Das war schon mehr eine Zwangsverpflichtung". Ehrenamtliche für solche Freizeitjobs zu finden, fällt den meisten Vereinen schwer. Dass das Turnfest diesen Einsatz vielleicht ein wenig attraktiver gemacht hätte, war laut Lange nicht zu beobachten.

Mit sieben, acht Mann tritt die Indiacaabteilung beim Turnfest an. Wo genau, das weiß Daniel Müller noch gar nicht. Nur vom Pokalturnier in Beach-Indiaca weiß der Abteilungsleiter, dass es in Ladenburg stattfindet, das Hallenturnier irgendwo in Mannheim. "Sportlich geht es für uns dabei nur um eine Bestimmung, wo wir leistungsmäßig gerade stehen", beschreibt er die eher nüchterne Erwartungshaltung der Eberbacher. Wobei die Tatsache, dass sich dies direkt vor der Haustür machen lässt, für Müller sogar von minderem Reiz ist. "Wenn das in Berlin oder München wäre, könnte es in Verbindung mit der Stadt interessanter für uns sein". So sieht das Indiacateam die eigentliche Attraktion dieses Internationalen Deutschen Turnfests auch in seinem Festcharakter, "dass da viele tausend Teilnehmer, Jung und Alt mitmachen. Das ist Werbung für die Region". In sportlicher Hinsicht blickt man schon ein Stück weiter voraus auf die WM in Stuttgart Ende Juli. Weil Müller davon ausgeht, dass "sich die Nationalspieler schonen, und die Topleute in Ladenburg nicht vertreten sind", könnte sich für Eberbach da beim Turnfest vielleicht ein Türchen öffnen.

In Hirschhorn rührt die Stadt in ihrem Amtsblatt schon seit Wochen die Werbetrommel für das große Turnfest und seine vielfältigen Veranstaltungen. Nur der örtliche TSV ist nicht dabei. "Das tut uns schon etwas leid", sagt der Vorsitzende Helmut Seibert unter Hinweis darauf, dass man halt schwerpunktmäßig Kinder und Ältere trainiere. Seibert selbst findet es schön, dass es das Fest gibt und will sich das eine oder andere schon anschauen, "aber nicht von Vereinsseite".