Thorsten Löffler wurde 1971 in Karlsruhe geboren und studierte nach seinem Zivildienst in der Schwerstbehindertenbetreuung 1993 bis 1999 in Heidelberg Medizin. Nebenbei erwarb er als Pflegehilfskraft in der Chirurgie und als Präparationsassistent am Anatomischen Institut des Universitätsklinikums Heidelberg praktische Erfahrung im Gesundheitswesen. Im Anschluss war er Arzt im Praktikum, Assistenzarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Heidelberger Chirurgischen Universitätsklinik. 2006 schloss er seine Ausbildung als Facharzt für Chirurgie ab. 2009 bis 2012 war Löffler Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der GRN-Klinik Sinsheim. Seit Mai 2012 hatte er die gleiche Funktion in der entsprechenden Abteilung der GRN-Klinik Eberbach inne.

Dr. Löffler ist mit einer Fachärztin für Anästhesie, Notfallmedizin, spezielle Schmerztherapie und Intensivmedizin verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. "Für Hobbies bleibt neben Arbeit und Familie wenig Zeit, aber wenn möglich, reise ich gerne in nahe und ferne Länder und treibe Sport", sagt Löffler.

