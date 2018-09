Katholische wie evangelische Gemeinden in Eberbach, Schönbrunn und Hirschhorn bieten zahlreiche Veranstaltungen zur vorösterlichen inneren Einkehr - in Eberbach schon heute Abend ab 19.30 Uhr. Foto: pa

Von Barbara Nolten-Casado

Region Eberbach. "Am Aschermittwoch ist alles vorbei...", heißt es in einem Karnevalsschlager. Doch wo das eine aufhört, da fängt ja in der Regel etwas Neues an. So beginnt für Christenmenschen mit dem heutigen Aschermittwoch die Fasten- oder Passionszeit: sieben Wochen der Vorbereitung auf Christi Leiden und Sterben und auf das Fest seiner Auferstehung an Ostern.

Die Praxis der 40-tägigen vorösterlichen "Bußzeit" - wobei die Sonntage als "Auferstehungstage" nicht mitgezählt werden - geht bis ins fünfte Jahrhundert zurück. Biblischer Hintergrund ist das im Matthäus-Evangelium berichtete 40-tägige Fasten Jesu in der Wüste, bevor er sein öffentliches Wirken begann.

Überhaupt spielt die Zahl 40 in der Bibel eine wichtige Rolle und steht für Zeiten der Prüfung, in denen sich das Leben durch die Begegnung mit Gott verändert. Die Menschen ihrer Gemeinden zu solcher Gottesbegegnung zu führen, das haben sich zahlreiche Mitarbeiter von katholischen wie evangelischen Pfarreien landauf landab vorgenommen.

Galten für Katholiken noch bis ins 20. Jahrhundert hinein strenge Regeln für die Fastenzeit, so ist heute hier wie auch in der evangelischen Kirche der individuelle Verzicht auf lieb gewordene Gewohnheiten in den Mittelpunkt gerückt.

Daneben sollen Gebet und "Werke der Nächstenliebe" das Leben in den Wochen vor Ostern bestimmen. "Mehr als materielles Fasten sollen wir über unser Leben nachdenken, über unseren Umgang mit der Schöpfung, mit den Mitmenschen, über unser Verhältnis zu Gott. Das kann helfen, uns auf Tod und Auferstehung Jesu als Kern unseres Glaubens vorzubereiten", sagt der katholische Pfarrer von Hirschhorn, Pater Joshy. Verschiedene Veranstaltungen wollen hierzu Impulse geben. So sind die Hirschhorner Katholiken beispielweise an den Sonntagen 9.und 16. März, jeweils um 17 Uhr, zu Passionsandachten in die Pfarrkirche eingeladen.

Am Mittwoch, 16. April, findet um 18 Uhr im Bonifatiushaus ein "Passah-Mahl" statt - nach jüdischer Tradition, so wie Jesus sein "letztes Abendmahl" gefeiert haben mag.

Unter das Motto "Sieben Wochen mit" haben die katholischen Pfarrgemeinden in Eberbach die 40 Tage bis Ostern gestellt. Besondere Aktionen wie "Bibelteilen" mit Pfarrer Matthias Stößer jeweils nach den Donnerstagabend-Gottesdiensten, verschiedene Filmvorführungen oder auch die Reihe "Sieben mal Sieben" wollen darin Akzente setzen.

Allwöchentlich am Donnerstagmorgen laden Mitglieder des Liturgieausschusses katholische wie auch evangelische Christen dafür um sieben Uhr zu einem Morgenimpuls in die Kirche St. Johannes Nepomuk ein. Lieder, Bibeltexte, gemeinsames Gebet gehören ebenso zum Ablauf der morgendlichen halben Stunde wie zum jeweiligen Thema des Tages passende aktuelle Geschichten.

"Die sind nicht immer nur ernst", sagt Mitinitiatorin Dr. Almut Rumstadt, "man darf da auch mal schmunzeln." Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einem einfachen gemeinsamen Frühstück im Pfarrheim teilzunehmen.

Katholische Christen in Schönbrunn sind eingeladen, an den diversen Veranstaltungen der Seelsorgeeinheit Neunkirchen-Aglasterhausen teilzunehmen, wie beispielsweise an den Laudesfeiern montags um sieben Uhr in der katholischen Kirche Aglasterhausen, am gemeinsamen Kreuzweg in Neunkirchen am 4. April um 9:30 Uhr oder am meditativen Bußgang der Männer am Samstag, 12. April um 21:30 Uhr in Asbach.

Während die evangelischen Christen Schönbrunns eingeladen sind, die Passionszeit im Rahmen der üblichen Gottesdienste zu begehen, bietet die evangelische Kirchengemeinde in Hirschhorn als "besondere Form des Fastens" sieben Meditationsabende während der Passionszeit an.

Alle Menschen, die Sehnsucht nach Stille verspüren und die eine Möglichkeit suchen, ihren Glauben im Schweigen zu vertiefen, sind - beginnend mit Aschermittwoch - an den sieben Mittwochabenden der Passionszeit von 19:30 bis etwa 21 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus eingeladen, um dort unter der Leitung von Pfarrer Jörg Awischus dem Klang der Stille zu lauschen.

Auch die evangelische Kirchengemeinde in Eberbach setzt in einem "bewusst und in Gemeinschaft gegangenen Weg durch die Passions- und Osterzeit" auf Meditation. Pfarrer Jürgen Rink lädt dazu an sechs Abenden ein. Im Mittelpunkt steht jeweils eine Stille-Meditation. Sie ist eingebettet in Singen und Beten und den hörenden Austausch zu Begebenheiten aus dem Passionsgeschehen. Das erste Treffen findet am heutigen Aschermittwoch um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz statt, dabei kommen auch Elemente aus der katholischen Tradition zum Zuge. Die weiteren Termine sind jeweils dienstags um 19.30 Uhr.

Gemeinsam veranstalten die katholischen und evangelischen Gemeinden Eberbachs auch in diesem Jahr wieder die ökumenischen musikalischen Passionsandachten in der Karwoche, abwechselnd in St. Johannes Nepomuk und in der Michaelskirche.