Von Elisabeth Murr-Brück

Heddesbach/Brombach. Ganz ausgesuchten Heiligen wie etwa dem Heiligen Antonius von Padua wird nachgesagt, sie hätten über die Gabe verfügt, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, im geistlichen Fachjargon Bilokation genannt. Die bräuchte Pfarrer Steffen Banhardt (Foto: privat) normalerweise zwischen den Jahren. Der weihnachtliche Gottesdienst-Marathon startet am 24. Dezember in Heiligkreuzsteinach zeitgleich um 15.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der dortigen Pfarrkirche und einem Krippenspiel in Brombach. Übernatürliche Fähigkeiten hat Pfarrer Banhardt nicht, aber ein gut eingespieltes Team in Brombach. "Wir kriegen das alleine geregelt", erklärte der dortige Kirchengemeinderat. Um 17 Uhr aber wurde der Pfarrer zum Gottesdienst in Heddesbach erwartet. Schluss war dann immer noch nicht, bei der eigenen, privaten Weihnachtsfeier musste er die Uhr im Auge behalten: Um halb elf musste er zur Christmette wieder in der Kirche sein. Im Hause Banhardt wurde deshalb an Heiligabend serviert, was für diesen Abend in Pfarrhaushalten als heißer Tipp gehandelt wird: überbackener Toast, der kann vorbereitet werden und muss nur noch in den Backofen geschoben werden. Immerhin kam er gegen Mitternacht ins Bett. "Ein immenser Vorteil gegenüber unseren katholischen Kollegen", sagt er, denn die läuten dann erst ihre Mitternachts-Mette. Einigermaßen ausgeschlafen startet es sich besser in die folgenden zwei Feiertage mit drei Festgottesdiensten.

"Gottesdienste zu Weihnachten sind anders", sagt er. Da kommen traditionell nicht nur die die treuen Kirchgänger, sondern eben auch die, für die der Kirchgang zu Weihnachten gehört wie der Baum, die da vielleicht etwas wiederfinden möchten, was da war oder noch da ist, aber in ihrem Alltag nur noch wenig Platz hat. Der Gottesdienst spiegelt den festlichen Charakter des Ereignisses wider, es gibt mehr Gesang, man kann davon ausgehen, dass auch mehr Leute mitsingen - jedenfalls wenn die Lieder bekannt sind. "Davon gibt es genug", sagt Steffen Banhardt, auch wenn weniger bekannte nicht weniger schön wären. Die Gemeinde ist in diesen Tagen größer, kommt mit ganz unterschiedlichen Erwartungen, für den Pfarrer ist das ein Spagat. Viele wollen einen Weihnachtsgottesdienst wie "immer schon", wie sie ihn seit ihrer Kindheit kennen, ein Christkind in Windeln, ein Krippenspiel. "Dass die Geburt Jesu untrennbar verbunden ist mit dem Leiden, dem Kreuz ist schwer zu vermitteln", sagt er - und doch kann ein Pfarrer nicht ignorieren, was in der Welt vorgeht und was das in ihm bewirkt. Der Alltag geht auch "zwischen den Jahren" weiter; eigentlich steht da nichts Großes an, aber "Freizeit ist für Pfarrer ein relativer Begriff", zitiert er einen Kollegen. Pfarrer sind immer im Dienst, wenn jemand ihres Beistands bedarf. In diesen Tagen ist Zeit, sich vermehrt etwa um Einsame, Kranke, frisch Verwitwete zu kümmern.

An Silvester standen noch einmal drei Gottesdienste im Stundentakt an: Brombach, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, mit jeweils einer Viertelstunde kalkulierter Wegzeit. Immerhin hat der evangelische Pfarrer nach diesem Marathon üblicherweise eine Woche frei, Neujahrsgottesdienste, hat der Kirchengemeinderat schon vor Jahren beschlossen, sind überflüssig: "Da kommt eh keiner". Familie Banhardt feiert den Jahreswechsel auch privat, sie hatte Freunde zum Fondue eingeladen. Für Pfarrer Banhardt kam in diesem Jahr aber alles anders. Vom ersten Weihnachtsfeiertag an musste Prädikant Volker Herion für ihn einspringen und die Gottesdienste abhalten. Steffen Banhardt trat eine sechsmonatige Elternzeit an, denn er und seine Frau erwarteten ihr erstes Kind - am 25. Dezember. Ihr ganz persönliches Christkind sozusagen. Tatsächlich erblickte der Nachwuchs dann am 30. Dezember das Licht der Welt: ein kleiner Junge.