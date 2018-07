Eberbach. (mabi) Zum neuesten Stichtag 31. Dezember vergangenen Jahres leben nach Angaben des Landratsamtes im Rhein-Neckar-Kreis 373 Flüchtlinge in Eberbach. Davon sind 301 in Wohnungen untergebracht und 72 in Gemeinschaftsunterkünften. Das sind im Vergleich zum Monat davor insgesamt 36 weniger: Zum Stichtag 30. November waren es insgesamt noch 409, davon 330 in Wohnungen und 79 in Gemeinschaftsunterkünften.

Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis beträgt die Anzahl der unterzubringenden Personen 4655. Auch das sind weniger als im Monat zuvor, denn da waren es noch 5176. Nach wie vor sind darunter vier unbegleitete minderjährige Ausländer in Eberbach.

Bei den Herkunftsländern liegt im Rhein-Neckar-Kreis Afghanistan (165) an der Spitze, gefolgt von den Ländern Gambia (31), Eritrea (25), Irak (17), Pakistan (7), Iran (6), Ghana (4), Kurdistan und Nigeria (je 3), Elfenbeinküste und Ägypten (je 2) sowie weiteren Ländern mit jeweils nur einer Person.

Das Heidelberger Landratsamt teilt mit, dass der Rhein-Neckar-Kreis jetzt im Januar 34 Personen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung aufnehmen wird. Nachdem sich die Zugangszahlen für den Kreis bis Ende März vergangenen Jahres mit jeweils deutlich über 600 Zugängen pro Monat "auf sehr hohem Niveau bewegt haben", stellt sich die Situation insbesondere seit Mai 2016 mit "überschaubaren monatlichen Zugängen" entspannter dar.

Diese Phase wurde genutzt, die kurzfristig hergerichteten Hallen vollständig zu räumen. Seit Ende Dezember sind alle dem Rhein-Neckar-Kreis zugewiesenen Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen untergebracht. Der monatliche Gesamtzugang nach Baden-Württemberg liege derzeit immer noch konstant bei rund 2000 Flüchtlingen, teilt die Kreisverwaltung mit.