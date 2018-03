Eberbach. (MD) Für die finanziell angeschlagene Eberbacher Baugenossenschaft (EBG) ist das Anmieten von Wohnungen für Asylbewerber durch den Rhein-Neckar-Kreis "ein Glücksfall", wie es Vorstand Peter Knapp in der Generalversammlung des Wohnungswirtschaftsunternehmens formulierte (wir berichteten). Für manchen Nachbarn stellt sich die Situation aufgrund von Lärmbelästigungen durch die neuen Hausbewohner etwas anders dar.

"Klar gab's dort schon Schwierigkeiten," räumte Knapp mit Blick auf das der EBG gehörende Hochhaus in der Gütschowstraße 9 ein. Die seien aber längst nicht so massiv wie bei einem Anwesen im Schlüsselacker, das ein Privatinvestor aus Angelbachtal an den Kreis vermietet hat. An die Genossenschaft habe sich noch kein Nachbar mit einer Beschwerde gewandt. In der Gütschowstraße sind alle Wohnungen mit Asylbewerbern belegt. Ausgenommen eine, die noch von einer türkischen Familie bewohnt wird. Die ziehe demnächst aber in ein EBG-Objekt in der Unteren Talstraße um, erläuterte Knapp. Dann stehen die rund 1000 Quadratmeter Fläche in 13 Wohnungen des 1966 erbauten Hauses ganz dem Kreis zur Verfügung. Nach Auskunft des Vorstandes läuft der Mietvertrag über fünf Jahre mit Verlängerungsoption. Konkrete Quadratmeterpreise für die Miete will er nicht nennen, sagt aber, dass diese "im ortsüblichen Rahmen zwischen vier und fünf Euro" liegen. Das Ergebnis der Genossenschaft wird jedenfalls positiv beeinflusst. Die "Erlösschmälerungen" für das Haus, die 2013 noch mit rund 32.000 Euro ins Kontor schlugen und ein Jahr zuvor sogar noch tausend Euro höher waren, werden 2014 dank der Kreishilfe bei null liegen.

Wie viele Personen genau in dem Hochhaus derzeit wohnen, ist der Baugenossenschaft nicht bekannt. Man habe aber im Vertrag mit dem Kreis die Höchstzahl auf 80 Personen "gedeckelt." "Gar nichts", antwortet Knapp auf die Frage, was die Baugenossenschaft aus ihrer klammen Kasse für die Renovierung des Anwesens aufwenden musste. "Das hat alles der Kreis übernommen." Wobei es sich um eine "Einfachstsanierung" gehandelt habe. Die Bäder seien noch in Ordnung, lediglich Böden hätten ausgetauscht und die Zimmer neu tapeziert und gestrichen werden müssen. Nicht mehr "im Rennen" als Unterkunft für Asylbewerber sei das Anwesen Rockenauer Straße 83, das ebenfalls der EBG gehört und eventuell verkauft werden soll. Das Haus war kurzzeitig ebenfalls als Bleibe im Gespräch.

Insgesamt leben nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Rainer Menges momentan 230 Asylbewerber in Einrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises in Eberbach. Hinzu kämen einige weitere Bewerber, die beispielsweise in einem städtischen Anwesen an der Uferstraße Unterkunft fanden. Laut Bürgermeister Peter Reichert ist derzeit nicht damit zu rechnen, dass Eberbach weitere Asylbewerber aufnehmen muss. Das habe ihm Landrat Stefan Dallinger in einem Telefonat Anfang der Woche versprochen. "Wie die Lage in einem halben Jahr sein wird, weiß ich allerdings nicht," meinte das Stadtoberhaupt.