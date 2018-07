Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Nach mehrwöchiger intensiver Suche nach geeignetem Wohnraum für die insgesamt zwölf in der "Neckarperle" erwarteten Flüchtlinge hat sich die Stadt für das alte Schulhaus im Ortsteil Langenthal entschieden. In die schon seit Längerem leer stehende Mietwohnung im ersten Stock dieses ansonsten öffentlich genutzten Gebäudes sollen Anfang Februar die ersten fünf Personen einziehen.

Eine Lösung, die nach Darstellung von Bürgermeister Rainer Sens zwar nicht als allerbeste, doch unter den gegebenen Umständen als bestmögliche zu sehen ist. Denn die Unterkünfte, die der Stadt seitens der Bürgerschaft gemeldet worden waren, hätten sich als nur bedingt tauglich erwiesen. Sens: "Weil die Angebote in erster Linie für Familien und Einzelpersonen geeignet waren und uns vom Kreis Bergstraße signalisiert wurde, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Gruppe von männlichen Einzelpersonen rechnen können".

Sens räumt ein, dass der Wunsch, die Flüchtlinge zentraler in der Kernstadt unterzubringen, doch überwogen habe - "gerade für junge Einzelpersonen allein schon wegen der größeren Freizeitmöglichkeiten und der besseren Anbindung zu den Ämtern". Dennoch steht er voll und ganz hinter der Wahl der alten Langenthaler Schule.

Denn: "Die Räume sind bewohnbar, menschenwürdig und großzügiger, als es die Mindestnorm erfordert." Außerdem spreche für das Gebäude mit örtlicher Mittelpunktfunktion, an der Nahtstelle zwischen Ober- und Unterdorf, dass sich direkt davor ein Bolzplatz und in unmittelbarer Nähe eine Bushaltestelle befindet, sodass die Neuankömmlinge aus Somalia, Syrien oder Afghanistan zumindest tagsüber auch eine Verkehrsverbindung nach Hirschhorn haben.

Davon, dass die Bürger in Hirschhorn und auch im 300-Seelen-Dorf Langenthal den aus ihren Heimatländern geflohenen Menschen nicht nur verständnisvoll begegnen, sondern sie auch freundlich aufnehmen werden, ist der Bürgermeister fest überzeugt.

Für die bezugsfertig sanierte Wohnung will die Stadt nun noch Einrichtungsgegenstände und Möbel beschaffen. Dies soll anhand einer Checkliste über das Amtsblatt oder unter Einschaltung privater Hilfsdienste geschehen. Was genau benötigt wird, darüber darf allerdings bis zum Eintreffen der Flüchtlinge noch spekuliert werden. Anstatt sich mit Dingen - beispielsweise mit Spielsachen - einzudecken, die am Ende niemand braucht, will Sens hier anfangs aber Zurückhaltung walten lassen.