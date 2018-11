Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Allgemein begrüßt wurde im Gemeinderat das Verwaltungsvorhaben, auf der Stadtseite der B 37 zwischen dem Zebrastreifen an der "Krone-Post" und dem Spielplatz Pulverturm 25 Kurzzeitparkplätze einzurichten. Ziel ist es, den Bedarf an stadtnahen kostenlosen Kurzzeitparkplätzen zu befriedigen. Mit nur einer Gegenstimme wurde die zunächst probeweise auf ein Jahr befristete Neuregelung am Donnerstag akzeptiert. Bedenken der Verwaltung, vermehrte Parkvorgänge an dieser Stelle könnten vermehrt auch kritische Verkehrssituationen auf der Bundesstraße erzeugen; und das Problem Dauerparken könnte sich durch den Wegfall dieser Plätze woanders hin verlagern, wurden von den Gemeindevertretern nicht geteilt.

Peter Stumpf (AGL) etwa machte deutlich, dass Langzeitparker aus seiner Sicht nicht von da verdrängt, sondern lediglich Plätze "getauscht" werden: gegen solche weiter hinten an der Brücke. Karl Braun (CDU) sieht durch die Neuregelung nun endlich eine Maßnahme verwirklicht, die er vor zehn Jahren schon einmal vergeblich angepeilt hatte. Brauns positive Bewertung teilt auch Rolf Schieck (SPD), obwohl das auf zwei Stunden begrenzte Kurzzeitparken dem Ordnungsamt nun zusätzliche Kontrolltätigkeit bescheren werde. Wichtig sei ihm jedoch, so Schieck, dass auf der Neckarseite der Bundesstraße auch nach Abschluss der Baumaßnahme in der Neckarstraße weiter geparkt werden dürfe. Für die dort weggefallenen Plätze wurde an der B 37 nur vorübergehend Ersatz geschaffen.

Der von der Stadt konstatierte baldige Bedarf an einem grundlegenden Parkkonzept für die Innenstadt warf bei Klaus Eiermann (SPD) die Fragen auf, wer denn dieses Konzept erarbeiten soll - und wann? Er und Ordnungsamtschef Rainer Menges hätten diesbezüglich zwar gewisse Vorstellungen, erklärte Bauamtsleiter Steffen Koch, doch hänge so ein Konzept von vielen Faktoren ab: "Wir brauchen da fachliche Beratung". Demgegenüber empfahl Bürgermeister Peter Reichert, sich genau zu überlegen, ob man Geld für so ein Konzept ausgeben oder es nicht lieber in Eigenregie erstellen wolle.

Ebenfalls nur eine Gegenstimme regte sich im Rat dafür, den kostenlosen und überwiegend von Pendlern genutzten Parkplatz hinter dem Rewe-Markt zu schließen. Er folgte damit einem Antrag der CDU, die in diesem Platz eine Konkurrenz zu dem auf der selben Achse gelegenen, aber fast völlig ungenutzten Stadtwerke-Parkplatz sieht. Der maroden Stadtkasse entgingen damit pro Monat mehrere Tausend Euro an Parkgebühren, so das Argument.

Die Rechnung, Autofahrern einen kostenlosen Parkplatz wegzunehmen und sie dadurch auf einen gebührenpflichtigen umzulenken, wird nicht aufgehen, wandte sich Dietrich Müller (Freie Wähler) als einziger gegen das Vorhaben. "Es kann doch nicht so teuer sein, diesen Platz herzurichten, zu bewirtschaften und dadurch als Parkplatz zu erhalten", forderte Müller dazu auf, "Parkfläche nicht ohne nachvollziehbaren Druck künstlich zu reduzieren". Zumal bei Veranstaltungen jeder Platz benötigt werde.

Investitionskosten von 25- bis 26 000 Euro für die Ertüchtigung des Platzes sprechen für den Bürgermeister und die Mehrheit der Räte allerdings für eine Schließung an dieser Stelle und den Versuch, dem brachliegenden Stadtwerke-Platz zur Auslastung zu verhelfen. "Wenn der an seine Kapazitätsgrenzen kommen sollte, können wir sehr schnell auch den anderen bewirtschaften", so Reichert.

Um die rasche Öffnung bei Veranstaltungen und - so Schieck- auch bei Hochwasser sicherzustellen, regte Michael Reinig (FWV) die Anbringung von Pollern an. Außerdem muss laut Reinig viel besser kommuniziert werden, dass ein Monatsparkticket auf dem alten Siebeckgelände mit 16 Euro sehr günstig zu haben ist. "Man parkt hier für 50 Cent pro Tag".