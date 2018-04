Rothenberg. Am heutigen Samstag lodern auf den Höhenzügen des Odenwaldes wieder die Lärmfeuer. Die einzelnen Veranstaltungsorte der Lärmfeuer erstrecken sich über ein Gebiet von etwa 8000 Quadratkilometer vom Rhein bis ins Herz des Odenwaldes und bilden dadurch die "weltgrößte Open-Air-Veranstaltung".

Die Lärmfeuer dienten in alter Zeit dazu, über weite Entfernung schnell Signale zu geben - etwa im Falle eines Angriffs. Im Odenwald sollen Lärmfeuer schon von den Römern gezündet worden sein. Heute flammen die Feuer nur noch zum Spaß auf

Über eine Strecke von 120 Kilometern von Gernsheim am Rhein bis nach Osterburken am östlichen Odenwald-Limes reichen die Feuer, und ebenso leuchten sie vom erloschenen Vulkan Otzberg im Norden bis an den Neckar.

Ein Feuer lodert auch in Rothenberg auf der Hirschhorner Höhe. Diese erstreckt sich von Beerfelden bis zum 300 Meter tiefer gelegenen Hirschhorn im Neckartal. Sie ist überwiegend bewaldet, doch lässt die Höhensiedlung Rothenberg Ausblicke über die prächtige Landschaft des Odenwaldes zu.

In unmittelbarer Nähe des Feuerwehrgerätehauses auf einer Höhe von 470 Metern entzünden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rothenberg das Lärmfeuer gegen 20.15 Uhr. Von dort aus wird der Flammenschein weit zu sehen sein.

Ein Fackelzug zieht sich ab 18.30 Uhr rund um den Ort. Auch eine atemberaubende Feuershow wird es in diesem Jahr wieder geben. Für das leibliche Wohl sorgt die Jugendfeuerwehr Rothenberg ab 17.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus mit zünftigen Speisen wie germanischem Wildeintopf oder gegrillter Römerwurst. Neben heißen und kalten Getränke gibt es Bier aus dem Steinkrug und wohlschmeckenden Met.

Info:

www.feuerwehr-rothenberg.de sowie unter www.laermfeuer.org.