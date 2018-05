Eberbach. (bnc) Die RNZ hat sich mit Dekan Ekkehard Leytz über das Thema Fasten unterhalten.

> Herr Leytz, wie steht die evangelische Kirche zum Thema Fasten?

Der alte Brauch des Fastens wurde bei uns lange nicht gepflegt. Grund dafür war, dass das Fasten in der katholischen Kirche als Bußwerk gegenüber Gott galt, mit dem man sich rechtfertigt vor Gott. Die Reformation lehnt den Gedanken ab, dass man sich durch eigene Werke vor Gott rechtfertigen kann.

> Gibt es da einen Sinneswandel?

Die evangelische Kirche hat heute den Wert des Fastens wiederentdeckt. Vor dreißig Jahren wurde deshalb die Aktion "7 Wochen ohne" ins Leben gerufen. Die Erkenntnis setzte sich durch, dass Fasten in sich selber etwas Gutes ist. Auf etwas zu verzichten hilft einem, frei zu werden von dummen Gewohnheiten und Neues zu entdecken. Und natürlich ist es auch Erinnerung an das Fasten Jesu und an seine Leidenszeit. Dann kommt noch der Aspekt der Solidarität und des Teilens mit denen hinzu, die weniger haben als wir. Fastenopfer kann da bedeuten: ich gebe etwas ab von dem, was ich durch mein Fasten eingespart habe. Wichtig dabei ist: Es ist keine Vorschrift der Kirche sondern etwas Freiwilliges.

> Wie wird das Fasten in der evangelischen Kirche praktiziert?

Die Menschen suchen sich den Verzicht selber aus, sie verzichten zum Beispiel auf Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten, Fernsehen... Als Erinnerung: es ist Passionszeit. Manche verzichten auf Fleisch. Das hat sicherlich auch einen ökologischen Aspekt, ist aber zugleich ein Zeichen der Solidarität mit den Armen. Viele nehmen sich in diesen Wochen bewusst Zeit zum Beten. Das Motto unserer diesjährigen Fastenaktion lautet "Riskier was, Mensch! 7 Wochen ohne Vorsicht".

> Was soll da riskiert werden?

Neue Aufbrüche. Das interessiert übrigens auch junge Leute. Sogar deutlich mehr als ältere. Für Letztere bedeutet Fasten immer noch etwas Katholisches.

> Fasten Sie selbst auch?

Ja, ich verzichte insbesondere auf Süßigkeiten und Alkohol. Um mir bewusst zu machen, dass Passionszeit ist. Und aus Solidarität mit Ärmeren. Und - das gebe ich gerne zu - weil dann nach Ostern die Schokolade noch mal so gut schmeckt.