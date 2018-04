Eberbach. (bnc) Elf Frauen und fünf Männer tun aktuell im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach Dienst als Prädikantinnen und Prädikanten, darunter zwei aus Eberbach. Beraten und begleitet werden sie bei ihrer Aufgabe neuerdings von Pfarrer i.R. Heinz Janssen. In einem von Carola Steinmeier und Helmut Kistner an Orgel und Klarinette musikalisch mitgestalteten Gottesdienst wurde er am Sonntagabend in der Michaelskirche von Dekan Ekkehard Leytz in sein Amt als neuer Bezirksbeauftragter für ehrenamtlich Predigende eingeführt.

Als "Schatz der Kirche" bezeichnete Leytz dabei die Prädikanten, die mit Gemeinden, in denen gerade kein Pfarrer zugegen ist, Gottesdienst feiern und auch mal Trauungen, Taufen oder Beerdigungen halten. Er solle in seinem Amt diesen Schatz "hüten, pflegen und immer wieder neu zum Glänzen bringen", wandte sich der Dekan in seinen Begrüßungsworten an Janssen. Und es sei durchaus kein Zufall, dass man ihn für diese Arbeit beauftrage, bringe er doch einen großen Erfahrungsschatz für die Aufgabe mit. Seine erste Pfarrstelle hatte Janssen in Heddesbach und Brombach inne. Danach wechselte er an die Providenzkirche in Heidelberg. Später zog es ihn nach Karlsruhe, wo er als Kirchenrat in der Fort- und Weiterbildung auf landeskirchlicher Ebene auch in der Ausbildung von Prädikanten mitwirkte. Daneben hatte er einen Lehrauftrag an der evangelischen Hochschule in Freiburg. Seit rund zehn Jahren stellt Janssen als Herausgeber und Schriftleiter des Internetportals "Heidelberger Predigtforum" allwöchentlich Predigten online, deren sich Pfarrer wie Prädikanten bedienen können. Vor drei Jahren trat er seinen Ruhestand an und schlug seine Zelte in Neckargemünd auf. Seitdem ist er in der Internet-Seelsorge aktiv und frönt seiner - neben der Theologie - zweiten großen Leidenschaft: der Kirchenmusik. So übernimmt er neben Vertretungen als Liturg und Prediger auch immer mal wieder die des Kantors oder Organisten.

Nachdem der bisherige Bezirksbeauftragte, Pfarrer Christian Schwarz aus Aglasterhausen, den Kirchenbezirk im vergangenen Sommer verlassen hatte, fragte Dekan Leytz Heinz Janssen, ob er bereit wäre, das Amt zu übernehmen. Er war bereit. Die Prädikanten stimmten Leytz' Vorschlag zu, der Bezirkskirchenrat ebenfalls. Und so kam es, dass Leytz Heinz Janssen am Sonntagabend im Beisein von acht Prädikanten und zwei Dutzend Gottesdienstbesuchern die Hände auflegen und ihn zu seinem neuen Dienst beauftragen konnte, "Gott zur Ehre und den Menschen zum Segen".

"Verkündigen, was gut ist für das Leben" sowie "nicht halbherzige sondern ungeteilte Hingabe für das Reich Gottes" mahnte Janssen in seiner Predigt nicht nur von Prädikanten sondern von allen Christen an. Nach Abendmahl und Segen gab es noch Gelegenheit zu Austausch und Gespräch.