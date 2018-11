Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die politischen Signale sind alles andere als eindeutig. Da werden die an die Betreuung von Kleinkindern geknüpften Anforderungen einesteils immer höher, müssen Erzieher eine besondere, in Zukunft vielleicht sogar akademische Ausbildung mitbringen. Und da wird andererseits vorgeschlagen, die arbeitslos gewordenen Schlecker-Kassiererinnen, mangels ausreichender Jobs im Einzelhandel, zu Erzieherinnen umzuschulen. Denn die werden knapp, wenn es ab August 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz gibt. Dass die meisten ehemaligen Angestellten der Drogeriemarktkette offenbar nur Hauptschulabschluss haben, gering qualifiziert sind und im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, lässt Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Bemühens aufkommen, den Erzieherberuf aufzuwerten und - so die GEW - "Bildung, Erziehung und Betreuung von kleinen Kindern nicht als Hilfsarbeit zu sehen". Wie reagieren Frauen aus der Praxis, aus Eberbacher Kindergärten und -krippen auf diese Verwackelung ihres Berufsbilds?

"Man muss es gemischt sehen", meint Julia Jakob aus dem "Spatzennest". Die Leiterin der privaten Kinderkrippen mit demnächst zwanzig Mitarbeiterinnen ist ausgebildete Erzieherin. Für sie ist es wichtig, dass die jetzt arbeitslosen Frauen und Männer ihre Existenz sichern können, und dass es für sie auch Alternativen zum bisherigen Job gibt. "Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es bei uns um Kinder geht, und dass wir eine vierjährige Ausbildung gemacht haben". Wer glaube, "dass man Erzieherin einfach so nebenbei erlernen, dass man schnell umschulen kann", irre sich gewaltig. Die Anforderungen an der Schule, weiß Julia Jakob, sind hoch, die Lerninhalte anspruchsvoll. Und eine Verlegenheitslösung kann eine Tätigkeit in der Kinderbetreuung nach ihrem Verständnis auch nicht sein: Man muss sie schon wollen. Jakob selbst hat diesen Weg sehr zielstrebig eingeschlagen. Sie hat während ihrer vierjährigen, in den drei ersten Jahren unbezahlten Ausbildung nebenher gejobbt für ihren Wunschberuf und sich ihren Lebensunterhalt in einem Sonnenstudio, einer Videothek und beim Regaleinräumen im Discounter verdient. Als sie hörte, dass die Arbeitsministerin die Schlecker-Frauen zu Erzieherinnen umschulen möchte, schoss es Julia Jakob als erstes durch den Kopf: "Warum werden die denn nicht zu Managern ausgebildet?" Bei allem Sinn für Humor, der darin mitschwingt, setzt Jakob ihre leitende Tätigkeit durchaus "mit der Organisationsführung in einem Unternehmen gleich". Und was muss eine Erzieherin ihrer Meinung nach mitbringen? "Lebensfreude im Umgang mit Kindern, dass man selbst ein bisschen Kind geblieben ist, viel Fachwissen, die Bereitschaft, sich ständig fortzubilden und Offenheit für Neues".

Einen Mangel an Erzieherinnen hat das "Spatzennest" bei seiner Suche nach einem neuen Mitarbeiter übrigens nicht festgestellt. Fast dreißig qualifizierte Bewerber hätten sich bei ihr gemeldet, so Jakob, Quereinsteiger waren kaum dabei: "Wir konnten aussuchen". Nur männliche Kollegen seien rar.

"Was denken die sich", fragten sich die Erzieherinnen im Kindergarten St. Josef angesichts der ministeriellen Umschulungspläne, "haben die überhaupt noch einen Einblick in die Arbeit von Kindergärten?" Liane Blum ist stellvertretende Kindergartenleiterin, seit 36 Jahren Erzieherin und kennt sich aus in ihrem Beruf. Sie und ihre 14 Kolleginnen mussten eine vierjährige Ausbildung durchlaufen und "jede einzelne von uns geht regelmäßig auf Lehrgänge". Was sie im Umgang mit den Kindern aber für besonders wichtig hält, ist die über Jahre gewachsene Erfahrung: "So ein Lernprozess kann durch nichts ersetzt werden". Natürlich weiß auch Liane Blum, dass jeder mal anfängt, und sie will auch niemandem irgendwelche Fähigkeiten absprechen, "es ist immer wieder jemand dabei, der's gerne macht". Aber sollte man Erzieherinnen jetzt vielleicht im "Schnellverfahren" ausbilden, hätte sie ein Problem mit ihrem Berufsverständnis: "Sind wir nur Lückenbüßer und nicht mehr wert?"