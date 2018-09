Eberbach. (fhs) Wie geht's mit der Windenergie im Raum Eberbach voran? Wer dazu mehr wissen will, ist eingeladen zur Bürgerinformationsveranstaltung Freitag Abend, 11. Juli, ab 18 Uhr in die Eberbacher Stadthalle. Gestern schlossen Vertreter von fünf benachbarten Gemeinden eine Vereinbarung als Rechtsgrundlage dafür, auf welchen Flächen Windkraftpläne weiter verfolgt werden können und wo nicht.

Auf dieser juristischen Grundlage beginne man jetzt beim Stand Null, hieß es. Die Stadt Eberbach und die Gemeinden Schönbrunn, Aglasterhausen, Neunkirchen und Schwarzach sind in zwei Verwaltungsverbänden organisiert. Für diese beiden Verbände unterzeichneten gestern Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert und seine Amtskollegin Sabine Schweiger (Aglasterhausen) die "Vereinbarung zur Aufstellung von Teilflächennutzungsplänen". Das Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) Mosbach wird nun nach möglichen "Konzentrationsgebieten" für Windräder suchen.

Die in den letzten Jahren schon gehandelten Flächen werden damit "ergebnisoffen" völlig neu überprüft, so dass Areale wie Hebert, Hohe Warte, Augstel, Hirschberg (alle Eberbach) oder Meisenberg (Schwarzach/Schönbrunn) wiederholt auf verschiedene Faktoren hin untersucht werden: Gibt es hier bedeutsame Ausschlusskriterien? Wie verhalten sich die Eigenschaften dieser Flächen jeweils im Vergleich zu den anderen? Auf diese Weise entsteht eine Rangfolgenliste.

Als Kriterien nannte bei der Vertragsunterzeichnung der allgemeinen Rechtsgrundlage gestern der IfK-Vertreter Jürgen Glaser den Immissionsschutz, die Gefahrenabwehr, den Natur- und den Landschaftsschutz. Die genannten Flächen gehören zu insgesamt zwölf "Potenzialflächen" vor allem auf Eberbacher Gemarkung, bei denen nach den Angaben des Windatlas' Baden-Württemberg in 140 Metern Höhe Windgeschwindigkeiten von 5,5 Meter pro Sekunde oder mehr zu erwarten seien. Unterhalb dieses Werts gilt Windenergiegewinnung ohnehin als wirtschaftlich aussichtslos.

Bürgermeister Reichert und Amtskollegin Schweiger betonten, dass mit der Vereinbarung gestern noch keine Standort- oder gar Bauentscheidung für ein Windrad getroffen sei. Die fünf Kommunen folgten der Vorgabe im Land, gemeinsam mit "einem Blick über den eigenen Kirchturm hinaus" auf ihrem Gebiet "der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum zu schaffen".

Ohne dieses Vorgehen bestehe die Gefahr, dass mögliche Interessenten an beliebiger Stelle in diesen Kommunen Windräder errichten dürfen. Schweiger: "Bürger sollen wissen: Wir kümmern uns um Windkraft." Reichert: "Und das wollen wir in die Richtung lenken, die wir wollen." Es gelte in diesem "hervorragenden Naturraum" (Reichert) die schöne Landschaft ebenso zu schützen wie in gemeinsamer Abstimmung Möglichkeiten zu schaffen, wo "Strom aus Wind" sinnvoll platziert ermöglicht werden kann. Reichert: "Das heißt noch lange nicht, dass Windkraft hier entsteht. Auf dem Weg dahin sollen die Bürger mit entscheiden. Der Infoabend am Freitag ist dazu ein erster Schritt."

Fi Info: Der Infoabend "Windenergie in Eber bach" ist heute, Freitag 11. Juli, ab 18 Uhr im großen Saal der Stadthalle. Neben einer Flächenpotenzialanalyse gibt es Bildbeispiele, eine Fragerunde und die Möglichkeit zu Gesprächen an Tischen.