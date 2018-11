Erbach. Der Wiesenmarkt, das größte Volksfest Südhessens, lockt vom 19. bis zum 28. Juli wieder nach Erbach. Reitturnier und Pferderennen, Kinderspielfest und ein Chinesisches Feuerwerk sind nur einige der Höhepunkte. Premiere hat das "Horror-Lazarett".

Der Erbacher Wiesenmarkt ist nicht nur das größte Volksfest in Südhessen, sondern auch eines der traditionsreichsten. Wenn am Freitag um 15 Uhr der Startschuss zu dem zehntägigen Spektakel fällt, dürfen sich die Besucher wieder auf zahlreiche Höhepunkte freuen. So etwa auf die Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz und den Umzug zum Marktgelände am Samstag, das beliebte Reitturnier am Sonntag und Montag, das traditionelle Pferderennen am zweiten Marktsonntag oder das Kinderspielfest im Sportpark am Mittwoch. Ein Chinesisches Feuerwerk wird es am Sonntag, 21. Juli, geben, außerdem am Mittwoch, 24. Juli, das Brillant-Feuerwerk der Marktbeschicker. Auch sonst wird den Besuchern - gut eine halbe Million sind es jedes Jahr - an den zehn Markttagen viel geboten: Mehr als 250 Aussteller präsentieren ihre Produkte bei der Südhessen-Messe in den Messehallen und auf dem Freigelände. In den Marktstraßen bieten mehr als 150 Händler ihre Waren feil. Das Angebot umfasst Spielzeug, Süßwaren, Gewürze, kulinarische Leckereien, Kleidung und Haushaltsartikel sowie Gartenmöbel bis hin zum landwirtschaftlichen Großgerät.

Für viel Spaß sorgen in diesem Jahr 15 Fahr- und Schaugeschäfte. Eines davon feiert zum Wiesenmarkt Premiere: Das "Horror-Lazarett", in dem auf zwei Stockwerken schön schaurige Erlebnisse warten. Die Wildwasserbahn "Poseidon" verspricht spritzige Abkühlung: In Baumstammbooten rauschen die Fahrgäste zwei aufregende, große Abfahrten hinunter und genießen bei 300 Metern Kanallänge ganze drei Minuten Fahrt durch Poseidons Reich. Nervenkitzel pur ist eine Fahrt in der "XXL-Schaukel": Mit 45 Metern "Flughöhe" ist die Schaukel eine der höchsten transportablen Anlagen dieser Art weltweit. Bis zu 20 Fahrgäste finden sicheren Halt in anatomisch geformten Sitzen; bevor es losgeht, senkt sich der Fußboden hydraulisch ab.

In einer Schaukelbewegung bei bis zu 120 Stundenkilometern Geschwindigkeit geht es dann bis auf eine Spitzenhöhe von rund 45 Metern. Am Umkehrpunkt ergibt sich für die Fahrgäste eine Sekunde der Schwerelosigkeit.

Fi Info: Der Wiesenmarkt von Freitag, 19., bis Sonntag, 28. Juli, hat täglich von 11 bis 3 Uhr geöffnet. Die Fahrgeschäfte öffnen um 13 Uhr. Beginn am Freitag ist um 15 Uhr, Ende am letzten Marktsonntag um 0 Uhr. Die Südhessen-Messe öffnet Freitag von 15 bis 22 Uhr, montags bis samstags von 12 bis 22 Uhr, sonntags von 10 bis 22 Uhr. Parkplätze stehen zur Verfügung. Infos unter www.wiesenmarkt.eu.