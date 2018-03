Bahnhof Eberbach: 'Ticket 24' und 'Ticket 24 plus' existiert in der ursprünglichen Form nicht mehr, Ausflügler zahlen mehr. Foto: Auber

Von Benjamin Auber

Eberbach. Über zwei Monate ist es nun her, als der Verkehrsverbund Rhein-Neckar die Preise für Fahrten mit Bussen und Bahnen im Verbundgebiet um durchschnittlich 3,3 Prozent anhob. Insgesamt seien hohe Energie-, Fahrzeug- und Personalkosten für die steigende Preisentwicklung verantwortlich. Besonderes Aufsehen erregt zudem, dass das "Ticket 24" und das "Ticket 24 plus" in der ursprünglichen Form nicht mehr existiert. Hier wird die Preiserhöhung für Ausflügler auffallend deutlich - und das ausgerechnet wenn jetzt die sonnenverwöhnte Jahreszeit beginnt.

Früher konnten fünf Personen mit dem "Ticket 24 plus" in der niedrigsten Preisstufe für 9,60 Euro insgesamt 24 Stunden ab Entwertung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Nun müsste für die gleiche Leistung 16 Euro gezahlt werden. Das empfinden viele Bürger (siehe Umfrage ) als eine ungerechtfertigte Kostenexplosion.

Ein weiterer Nachteil der Abschaffung ist zudem, dass das neue Ticket nur bis 3 Uhr des Folgetages gilt und dadurch werden Wochenend-Besucher bzw. Nachtschwärmer zusätzlich benachteiligt. Besonders die Stadt Eberbach ist aufgrund der geografischen Lage und attraktiven Zielen in der Umgebung auf ein sozialverträgliches Preissystem angewiesen. Gemeinderätin Kerstin Thomson von der Alternativen Grünen Liste nahm dies zum Anlass, um einen Antrag im Gemeinderat einzubringen, das alte "Ticket 24" wieder einzuführen. "Ich setze mich aktiv dafür ein, denn die Abschaffung trifft vor allem die sozial Schwachen der Gesellschaft.

Die Region braucht ein sozialverträgliches Preissystem, damit Jugendliche oder die vielen Ausflügler sich eine Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr auch leisten kann", so Thomson.

Der Initiative der Alternativen Grünen Liste schlossen sich mittlerweile alle Fraktionen an und hoffen, dass der an den Verkehrsverbund weitergegebene Antrag auch Gehör findet.

"Alle Fraktionen haben dem Antrag zugestimmt. Wir selbst sind ja auch Betroffene und darum hoffe ich sehr, dass man etwas in dieser Richtung bewegen kann. Ich erwarte jetzt eine Reaktion vom Verkehrsverbund", erklärt der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Schieck.

Der Frühling steht vor der Tür und eine schnelle Lösung wäre für die Bürger wünschenswert. "Das alte "Ticket 24" war sehr praktisch und bei den Bürgern sehr beliebt. Ich hoffe, dass sich das Engagement auszahlt und eine positive Reaktion kommt. Dennoch fällt es mir schwer zu glauben, dass die Preiserhöhung zurückgenommen wird. Ich wünsche es mir zwar sehr, aber ich denke der Verkehrsverbund versucht alles, um das aktuelle Preisangebot so zu belassen", kommentiert Peter Wessely von den Freien Wählern.

"Selbstverständlich würden wir es auch begrüßen, wenn die alte Praxis beibehalten würde", sagt Marcus Deschner. Schließlich hätten viele von dieser Lösung großen Nutzen gehabt. Allerdings glaubt der CDU-Fraktionsvorsitzende kaum, dass der VRN einlenken wird.

Eine Chance wird der Antrag nur haben, wenn sich auch andere Gemeinden anschließen. "In Mannheim wurde ebenfalls eine Initiative gestartet. Wir brauchen die Unterstützung aller Gemeinden aus der Region, um etwas bewirken zu können", hofft Kerstin Thomson, die für eine breite Basis wirbt.

In den kommenden Wochen wird es spannend sein, wie sich das Engagement des Gemeinderats entwickelt. Vielleicht können sich die Ausflügler, Wanderer oder Schulgruppen Hoffnungen machen, dass das beliebte "Ticket 24" wieder zurückkehrt.