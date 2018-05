Eberbach. (cum) Eines der ersten Dinge, die ihm in Eberbach aufgefallen seien, als er zur Bürgermeisterwahl von Haus zu Haus ging, seien die schlechten Straßen, sagte Peter Reichert damals. Gut zwei Jahre später hat sich daran nichts geändert. Die Probleme sind geblieben: Die Stadt hat mehr Aufgaben zu schultern als Geld in der Tasche. Deshalb zählt jeder Cent doppelt und dreifach, und wenn die Straßen nun ohnehin für die Kanalsanierung aufgerissen werden, dann scheint es sinnvoll, sie gleich mitzumachen.

Damit das planvoll vonstatten geht und jeder Euro gezielt eingesetzt wird, wünschte sich Klaus Eiermann (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Straßenzustandskataster, ähnlich der Bestandsaufnahme für die Kanäle, die bereits angelaufen ist. Daten dafür gibt es schon. Laut Stadtbaumeister Steffen Koch liegen die Ergebnisse einer Straßenbefahrung durch eine Firma vor: "Es geht aber noch darum, sie in ein System zu bringen und eine Klassifizierung zu machen." Mittelfristig, so Koch, soll die Auswertung dem Gemeinderat vorgelegt werden. Gleichzeitig warnte er aber auch: "Wenn wir da anfangen würden, Kosten zu erheben, würde uns allen schlecht werden." Bürgermeister Reichert geht schon jetzt davon aus, dass sich angesichts der städtischen Finanznot die Straßen nur stückweise ausbessern lassen werden, selbst wenn ein Kataster erstellt ist.

Rolf Schieck (SPD) sieht dabei auch Kreis, Land und Bund für ihre Straßen in der Pflicht, will aber zumindest Klarheit über den Zustand des Eberbacher Asphalts: "Selbst wenn’s noch so horrormäßig aussieht." - "Manches, Herr Schieck, ganz ehrlich", so die Antwort von Bürgermeister Reichert, "manches will ich gar nicht wissen."