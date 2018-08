Ab März wird wieder in die Saiten und Tasten gegriffen. Bei der neunten Auflage der 'School of Rock' ist auch die Eberbacher Werkrealschule dabei. Unser Bild zeigt die Schulband bei ihrem jüngsten Auftritt in Epfenbach. Foto: privat

Von Maren Wagner

Eberbach. Die Werkrealschule nimmt an der "School of Rock" teil, einem Musikförderprogramm der Popakademie Mannheim. Ziel ist es, bei den Schülern das Interesse zu wecken, aktiv Pop- und Rock-Musik zu machen. Für das Projekt hatten sich 42 Schulen aus der Metropolregion Rhein-Neckar beworben. Zwölf wurden ausgewählt.

Ekki Bock stößt manchmal an seine Grenzen. Sein Problem: Er ist Lehrer. Und er sieht aus wie einer. Das sagt er selbst. Bock unterrichtet an der Werkrealschule Musik. Er leitet die Schulband und die Gitarren-AG. Zwischen zehn und 15 Kinder und Jugendliche nehmen daran teil. Doch Bock will mehr: "Ich möchte, dass die Schüler stärkeres Interesse daran haben, aktiv Rock- und Pop-Musik zu machen".

Deshalb hat er seine Schule für das "School of Rock"-Programm der Popakademie Mannheim beworben. Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt. "Da kommen jetzt junge Menschen zu uns, die aussehen wie Musiker", sagt Bock, "sie haben die Chance, unseren Schülern eine geballte Ladung Musik mitzugeben und sie dafür zu begeistern".

Die "School of Rock" ist ein Musikförderprogramm, das gemeinsam von der Popakademie Mannheim und dem Ludwigshafener Chemiekonzern BASF organisiert wird. Als Dozenten treten junge Studenten der Popakademie auf. Beim Bachelor mit dem Abschluss Popmusik und Design ist die School of Rock eine Pflichtveranstaltung, die den Studenten einen Einblick in die Musikpädagogik geben soll.

In diesem Jahr geht das Projekt in seine mittlerweile neunte Runde. Erstmals ist die Eberbacher Werkrealschule dabei. "Insgesamt 42 Schulen aus der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar haben sich wieder bei uns beworben", sagt Catherine Galliou, Projektleiterin der School of Rock an der Popakademie. Galliou wählt die zwölf Schulen aus, die an dem Musikförderprogramm teilnehmen dürfen. "Dabei müssen wir alle Schultypen berücksichtigen", sagt sie.

Das Projekt wird maßgeblich von der BASF gefördert. Der Chemiekonzern verlangt, dass Bildungseinrichtungen aus allen drei Ecken der Metropolregion Rhein-Neckar - dazu gehören Teile Baden-Württembergs, der Pfalz und Hessens - an der "School of Rock" teilnehmen. Außerdem soll die Mischung aus städtischen und ländlichen Schulen ausgewogen sein. "Und ganz wichtig ist für uns auch die Anzahl der Schüler und der Räume, die uns zur Verfügung stehen", sagt Galliou.

Denn die "School of Rock" besteht aus 20 Personen und einem ganzen Haufen an Instrumenten. Galliou:"Wir brauchen Platz und wir machen Lärm". Genau darauf hofft Musiklehrer Bock. "Ich möchte, dass die Schüler einen Intensiv-Crashkurs bekommen an dem Instrument, das sie interessiert". Er rechnet damit, dass ungefähr 80 Schüler aus den Klassenstufen sechs, sieben und acht an dem Projekt teilnehmen. Sagt: "Der Vorteil an der School of Rock ist, dass die Schüler in verschiedene kleine Gruppen eingeteilt werden. Im Musikunterricht sind die Klassen dagegen einfach zu groß".

Eine weitere Besonderheit: Die Schüler halten am Morgen der Veranstaltung - in der Werkrealschule wird das Dienstag, 18. März sein - ihr Instrument zum ersten Mal in den Händen. Und zeigen mittags gleich bei einem Konzert in der Schulaula, was sie gelernt habe. Wer kein Instrument spielen möchte, kann eigene Lieder texten, oder im Pop-Chor singen.

"Wir möchten, dass die Schüler aufmerksam auf Musik werden", sagt Galliou, "und außerdem möchten wir den Musikunterricht an den Schulen fördern". Als "riesige Motivation" für die Schüler soll es Mitte Mai ein großes Konzert in der alten Feuerwache in Mannheim geben. Dabei sollen mindestens zwei Bands aus allen teilnehmenden Schulen auf die Bühne steigen und vor großem Publikum zeigen, was sie können.

Die Schulband R2/D2 unter der Leitung von Ekki Bock war eine von acht jungen Bands aus der Region, die gerade das SMV- Rockfestival der Merianschule Epfenbach bestritten. Sie präsentierte einen Mix aus Rock- und Popsongs, der die Zuhörer zum Mitgrooven brachte. Einige der Nachwuchsmusiker standen zum ersten Mal vor größerem Publikum auf der Bühne und erlebten diesen Auftritt als ausgesprochen motivierend.