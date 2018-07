Barbara Nolten-Casado

Eberbach/Walldürn. "Das Tolle ist, dass Gott bei der Hitze immer ein bisschen Wind schickt", sagt Dragica Balukcic, wenn sie an die Strapazen des letzten Wochenendes zurückdenkt. "Draga", wie ihre Freunde sie nennen, ist eine der fünf Eberbacher, die sich auf den Weg machten, um sich der traditionellen Fußwallfahrt der Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar nach Walldürn anzuschließen.

Erstmals seit langer Zeit sollte auf Dragas Initiative hin wieder eine Gruppe aus der Seelsorgeeinheit Edith Stein zum Odenwälder Wallfahrtsort pilgern. In Försterin Ulrike Riedl fand sie bald eine - wegekundige - Mitstreiterin für die Idee. Ihre beiden Freundinnen Maria Durdevic und Caterina Salerno schlossen sich ebenfalls an.

Hintergrund Die Wallfahrt "zum Heiligen Blut" in Walldürn geht auf ein Geschehen zurück, das sich im Jahr 1330 ereignet haben soll: ein Priester stieß während der Heiligen Messe versehentlich den Altarkelch um. Der Wein ergoss sich auf das darunter liegende weiße Leinentuch, das "Korporale". Auf dem Stoff soll sich das Bild des gekreuzigten Christus wie aus Blut abgezeichnet haben. Auf die Nachricht von [+] Lesen Sie mehr Die Wallfahrt "zum Heiligen Blut" in Walldürn geht auf ein Geschehen zurück, das sich im Jahr 1330 ereignet haben soll: ein Priester stieß während der Heiligen Messe versehentlich den Altarkelch um. Der Wein ergoss sich auf das darunter liegende weiße Leinentuch, das "Korporale". Auf dem Stoff soll sich das Bild des gekreuzigten Christus wie aus Blut abgezeichnet haben. Auf die Nachricht von diesem Wunder hin kamen bald die ersten Pilger nach Walldürn. Mittelpunkt der Wallfahrt ist heute der Heilig-Blut-Altar, in dem das Wunderkorporale aufbewahrt wird. Mehr als 80 000 Gläubige besuchen jährlich Walldürn. Die Hauptwallfahrtszeit erstreckt sich über vier Wochen, beginnend am Sonntag nach Pfingsten. In dieser Zeit kommen zahlreiche Fußwallfahrtsgruppen, die oft mehrere Tage unterwegs sind, wie zum Beispiel Pilger aus Köln oder Fulda. Doch auch das restliche Jahr über ist Walldürn Ziel vieler Pilger. (Quelle: Seelsorgeeinheit Walldürn)

[-] Weniger anzeigen

Und als Siegbert Münch aus Friedrichsdorf vom Pilgerprojekt der vier Frauen in der Zeitung las, dachte er sich: "Das muss man unterstützen!" So machte man sich am Samstag in aller Herrgottsfrühe zu fünft per PKW auf in Richtung Strümpfelbrunn. Um vier Uhr sollte es dort von der katholischen Kirche aus zu Fuß weitergehen, um in Limbach auf die Mosbacher Wallfahrtsgruppe zu treffen. "Ab Eberbach wären es rund 45 Kilometer bis Walldürn gewesen", sagt Ulrike Riedl. "Das wäre für ungeübte Wanderer an einem Tag kaum zu schaffen gewesen - bei dem steilen Anstieg zu Beginn." Man hatte gehofft, in Strümpfelbrunn weitere Pilger aus der Seelsorgeeinheit begrüßen zu können, doch man blieb unter sich.

Nach einem Segensgebet im Licht der Taschenlampen, mit dem Rucksack auf dem Buckel und einem Taizé-Lied auf den Lippen machte sich das Grüppchen schließlich auf den rund 33 Kilometer langen Weg. Ständiger Begleiter war dabei ein abwechselnd getragenes Pilgerkreuz.

Ulrike Riedl hatte es in einer Eberbacher Schreinerei aus Fichtenholz fertigen lassen und es dann entsprechend beschriftet. "Man läuft immer unterm Kreuz", kommentiert sie den Wallfahrtsbrauch. "Anfangs war es noch dunkel", berichten die Wallfahrer. "Doch der Mond gab genug Licht, um den Weg zu finden." Gewandert wurde über Feldwege und durch den Wald, auf wenig befahrenen Straßen und schmalen Pfaden. "Am Mülbener See begann dann die Dämmerung", schwärmen die Pilgerinnen. "Das war ein wunderschönes Erlebnis - der Sonnenaufgang über dem See, das Erwachen der Natur, die ersten Vogelstimmen…"

In Limbach traf man sich zum Frühstück mit 35 Mosbacher Wallfahrern. In Hainstadt kamen weitere 25 Menschen aus Neudenau dazu. Unter Beten und Singen, aber auch schweigend oder wieder mit einem gelegentlichen Schwätzchen gelangte man ans Ziel: 65 erschöpfte aber glückliche Pilger zogen am frühen Nachmittag zur Heiligen Messe in die Walldürner Basilika ein.

Was hat die fünf Eberbacher bewogen, sich auf den Weg zu machen? "Ich tu das für unseren Herrn", sagt Maria Durdevic. Siegbert Münch (77) ist mitgegangen, "weil ich mal zu Fuß bis Walldürn wollte, nicht immer nur mit dem Auto". Und "es gehört halt zum Glauben dazu, dass man mal ein Opfer bringt". Caterina Salerno trägt die Sorge um Gesundheit und Arbeitssituation mit im Wallfahrtsgepäck. Schmerzen im Fuß zwingen sie, die vorletzte Wegetappe im Begleitfahrzeug des DRK Mosbach mitzufahren. Doch die letzten zwei Kilometer geht sie wieder zu Fuß - dem Schmerz zum Trotz. "Ich will es schaffen, mit meinem Herzen und mit meiner Seele - bis Walldürn", hat sie sich immer wieder gesagt. Und erfahren: "Gott hat mir die Kraft dazu gegeben".

"Diesen einen Tag im Jahr will ich ganz Gott schenken", erzählt Dragica Balukcic. Die Wallfahrt gebe ihr Kraft für ihre Arbeit als Krankenschwester und für die Familie - "ein ganzes Jahr lang". Für Ulrike Riedl ist das Wallfahren eine besondere Art des Betens und des Gott-nahe-Seins. Die Wundererzählung, die vor Jahrhunderten Walldürn zum Wallfahrtsort machte, spielt dabei für sie keine Rolle. Vielmehr sei der "Weg von Kirchturm zu Kirchturm" gemeinsam mit Gleichgesinnten das Heilbringende. Und "in der Natur fühle ich mich Gott nahe".

Werden sie im nächsten Jahr wieder dabei sein? "Wenn die Gesundheit es zulässt, auf jeden Fall", spricht Siegbert Münch das aus, was alle denken.