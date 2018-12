Von Felix Hüll

Eberbach. "Mit wenigen Klicks verwalten Sie Ihre persönlichen Daten, erfassen Sie Ihre Zählerstände, erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Abschläge und Rechnungen und vieles mehr" - dies steht einleitend auf dem Onlineportal der Stadtwerke Eberbach. Deren Leiter Günter Haag sieht mit diesem Angebot einen weiteren Schritt auf dem Weg der Stadtwerke zu neuen Unternehmensstrategien; damit ist das nun gerade einen Monat laufende Internetservice-Angebot mehr als einfach nur die Möglichkeit, wie andernorts auch ohne Servicetechnikerbesuch Daten, Rückfragen und Informationen mit dem örtlichen Energieversorger und Dienste-Anbieter auszutauschen.

Verschmitzt lächelnd möchte SWE-Leiter Haag diesen Aspekt derzeit gar nicht mal so in den Vordergrund stellen, das man genau genommen weltweit, aber realistisch besehen in der näheren Nachbarschaft ebenso wie etwa in Berlin, Frankfurt, Wiesbaden oder Mosbach und Sinsheim etwa zum Stromkunden der Stadtwerke Eberbach werden kann. Durch die digitale Präsenz wird dies leichter, auch das Marketing auf dem Strommarkt soll letztlich dazu führen, Eberbachs kommunalem Daseinsvorsorger neue Kunden zuzuführen.

Aber natürlich geht es jetzt erst mal um die vorhandene Kundschaft, die mit dem seit 20. Januar frei geschalteten Kunden-Onlineportal jederzeit Zugriff auf alle bedeutsamen Kundendaten hat.

Unabhängig von den Öffnungszeiten im SWE-Zentrum an der Güterbahnhofstraße 4 kann man sich jederzeit über eigene Kontoumsätze informieren, eine Verbrauchsübersicht der letzten Jahre (auch grafisch) darstellen lassen, Zählerstandsmitteilungen machen, Versorgungsverträge einsehen, sich einen Überblick auf angegebene Bankverbindungen verschaffen oder sie bei Bedarf ändern.

Dieses Angebot ist freiwillig. Wer als SWE-Kunde weiter kein Internet zur Verfügung hat oder darauf besteht, seine Beziehung zu den Stadtwerken ohne Computer zu lassen, kann weiter die bekannten Ansprechpartner im Haus, per Telefon oder auf dem Postweg erreichen, und auch der Ableseservice kommt nach wie vor direkt ins Haus. "Wir wollten einfach das zeitgemäße Angebot einrichten, weil es doch viele Leute gibt, die netzaffin sind und so etwas lieber digital erledigen", erläutern Haag und der SWE-Projektleiter Kunden-Onlineportal, Daniel Schmitt. "Wir haben den Eindruck, das das gut angenommen wird", sagt Schmitt. Gleich in den ersten zwei, drei Tagen des neuen Angebots habe man online 150 Neuanmeldungen erhalten.

Als Ausbau des Portals sind noch für 2016 vorgesehen ein Online-Tarifrechner, ein Online-Produktwechsel, das Handling für Sondervertragskunden, die als Großverbraucher hohe Mengen abnehmen, eine Zählerstandserfassung für das Netzsystem und auch eine Möglichkeit für SWE-Mitarbeiter, bei der Beratung und Betreuung von Kunden das Onlinecenter als Unterstützung für die individuelle Eingehen auf den Gesprächspartner zu nutzen (auch bei der SWE neudeutsch "Call-Center-Modus" genannt). SWE-Leiter Haag: "Unsere Strategie ist: wir sind vor Ort, aber wir sind jetzt digital wie andere Mitbewerber auch dabei."

Info: Das Onlineportal finden sie unter der Adresse www.stadtwerke-eberbach.de/onlineportal.html