Im Eberbacher Stadtmuseum am Alten Markt (links) entsteht derzeit eine Sonderausstellung über das Zunftwesen vom 16. Jahrhundert bis zur Einführung der Gewerbefreiheit in Baden 1862. Konzipiert hat sie Bruno Schmitt (kleines Foto). Zu den Ausstellungsstücken gehört u.a. diese Zunfttruhe von 1776. Fotos: Weyrauch (1), Hüll (2)

Eberbach. Die Geschichte der Eberbacher Handwerkerzünfte steht im Mittelpunkt der nächsten Sondersaustellung des Museumsvereins Eberbach im Stadtmuseum. Eröffnet wird die Schau am Samstag, 24. Mai, ab 17 Uhr durch Bürgermeister Peter Reichert und Reinhard Stupperich, den Vorsitzenden des Museumsvereins.

Im ehemaligen Ratssaal will der früherer Leiter der Theodor-Frey-Schule und Altstadtrat Bruno Schmitt (1975-2007) in Exponaten und Schriftstücken die Geschichte der Eberbacher Handwerkerzünfte anschaulich nachzeichnen. Zu sehen sein werden handschriftliche Archivalien aus den Stadtarchiven von Eberbach und Mosbach sowie Ausstellungsstücke zu diesem Thema aus den Stadtmuseen beider Städte. Die Zunftgeschichte-Ausstellung enthält auch alte Werkzeuge und Arbeiten der Eberbacher Zünfte des ehemaligen Oberamts Mosbach sowie der Stadt und der Kellerei Eberbach vom 16. Jahrhundert bis zur Auflösung der Zünfte im Zuge der Gewerbefreiheit in Baden 1862.

Die ältesten bisher bekannten Nachweise Eberbacher Zünfte finden sich im Zunftbuch der Schuhmacher und bei der Schifferzunft. Bei den Schuhmachern überliefert ist ein Dokument, mit dem eine bereits seit 1468 bestehende Zunftordnung 1595 durch den "Churfürstlich-Pfälzischen Oberamtmann" in Mosbach, geändert und neu bestätigt wurde.

Die Ausstellung berührt die Bereiche "Große Bauzunft - Steinhauer", Schiffer, Fischer, Nagelschmiede und Schlosser, Uhrmacher und Schreiner, Bäcker, Müller, Metzger, Tuchmacher, Leinenweber, Strumpfweber, Sattler, besagte Schuhmacher, Drechsler, Zirkel- und Zeugschmiede, Windenmacher Glaser und Reifschneider. Neben der Ausstellung im Stadtmuseum am Alten Markt findet sich auch der Hinweis auf die Küfer und Bierbrauer, deren Geschichte im Küfereimuseum (Pfarrhof 4) besichtigt werden kann. Ausstellungsmacher Bruno Schmitt hat das Thema Eberbacher Zünfte bereits in vier Veröffentlichungen seit 2009 im Eberbacher Geschichtsblatt behandelt.

Info: Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 24. Mai, ab 17 Uhr. Öffnungszeiten sind dann Dienstags und Freitags von 15 bis 17 Uhr, Samstags und Sonntags von 14 bis 17 Uhr.