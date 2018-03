Von Felix Hüll

Eberbach. Mit Beginn des Winterfahrplans wird es wieder die Stadtbuslinie "809 Eberbach-Nord" geben. Sie war beim Einführen des auf die S-Bahn getakteten Busfahrplans im Dezember 2013 eingestellt worden. Die damals ebenfalls gestrichene Linie "807 Ledigsberg" wird jedoch nicht wieder aufgenommen. Hier bleibt es weiter bei der Verbindungslinie 801.

Gestern Abend hat der Gemeinderat dies einstimmig beschlossen. Das Gremium folgt damit dem Rat der Busfahrer als Praktiker. In der Verwaltungsvorlage war noch von der Wiedereinführung beider Linien 807 und 809 die Rede. Stadtwerkeleiter Günter Haag schilderte aber in der Sitzung, dass am Rande einer Abteilungsversammlung Fahrbetrieb auch die gewünschten Buslinien zur Sprache gekommen seien. Die Praktiker hatten Haag auf folgende Probleme bei Linie 807 aufmerksam gemacht: Wegen des zahlreichen Linksabbiegens komme es zu Verzögerungen im Fahralltag. Zudem berücksichtigten die Fahrer, dass Busbenutzer wie Senioren oder etwa Menschen mit vielen Taschen in den Händen sich nicht sofort nach Einsteigen hinsetzten. Sie benötigten eine gewisse Zeit, bis sie sicher ihren Sitzplatz erreicht haben. Erst dann könne man losfahren. Berücksichtige man diese Erfahrungen, sei es nicht möglich, die bei Linie 807 angedachte Umsteigezeit von vier Minuten auf die S-Bahn einhalten zu können. Unproblematisch sahen die Praktiker hingegen die Wiederaufnahme der Linie 809 Eberbach Nord. Sie wird nun mit Einführung des Winterfahrplans am 14. Dezember 2014 zurück kehren. Die Streckenführung verläuft zur Hinfahrt vom Bahnhof vorbei an Stadthalle, Dr. Weiß-Schule, Neuer Markt, Schafbrücke, Schafbrunnen- Hohenstaufenstraße, Jahnplatz, Steinerne Brücke und Steigeschule. Zurück geht's über Memel-, Danziger-, Königsbergerstraße, Quellenweg, Einkaufszentrum. Arbeitsamt, Steg, Neuer Markt, Dr.-Weiß-Schule, Thononplatz zum Bahnhof. Für die Neckarwimmersbacher Verbindung bleibt die Linie 801 wie bisher schon im Probebetrieb weiter bestehen und führt nach der Neckarbrücke über die Bundesstraße zum Thononplatz und zum Bahnhof. SPD-Stadtrat Dieter Jeitner dankte den Stadtwerken für ihre Einsicht. Es gehe den Menschen in der Steige weniger um die Anbindung an die S-Bahn, sondern einfach um Besuche beim Arzt, in der Apotheke oder in anderen Dienstleistungsangeboten die man nur in den Innenstadt bekommt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Karl Braun bedauerte, dass es beim Ledigsberg nicht möglich sei, obgleich auch hier Ältere wohnten. Aber man beuge sich der tieferen Einsicht. Braun hofft aber, langfristig hier noch optimieren zu können. AGL-Fraktionsvorsitzender Peter Stumpf begrüßte die Lösung ebenfalls. Er betonte, dass Eberbach beim Stadtbus den Service eines 30-Minuten-Takts ermögliche. "Busse werden oft behindert durch Parker. Man sollte die Polizei auffordern, dies stärker zu kontrollieren und das dann zu beheben."