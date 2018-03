Von Christa Huillier

Eberbach. In der Mensa des Hohenstaufengymnasiums endete am Donnerstag ein ungewöhnliches Projekt mit einem kulinarischen Höhepunkt. Die 24 Schüler der Klasse 6a verwöhnten Eltern und Schulleitung an liebevoll dekorierten Tischen mit einem selbst zubereiteten Fünf-Gänge-Menü.

Klassenlehrerin Andrea Kodeda- Weißmann unterrichtet die Fächer Kunst, Deutsch, ITG (Grundkenntnisse am Computer) und Sozialkompetenz. Diese Kombination habe sie im vergangenen Jahr auf die Idee gebracht, mit einem "Kochprojekt" Wissensvermittlung und die Leitziele des HSG, soziales, praktisches, projektorientiertes und fächerübergreifendes Lernen, unter einen Hut zu bringen, sagte die engagierte Pädagogin beim Sektempfang der Gäste.

Für das Kochprojekt holte sie sich einen Profi mit ins Boot, den Eberbacher David Eiermann, Küchenchef im renommierten Schönmehl- "Schützenhaus" in Oftersheim. Er habe zwar zurzeit Urlaub vom professionellen Herd, doch die Arbeit mit seinen Kochschülern habe ihm großen Spaß gemacht, betonte Eiermann. Mit den Schülern erarbeitete er das Menü und animierte zahlreiche Firmen zu Spenden für Zutaten, Geschirr und Dekoration. Die Sechstklässler waren von Anfang an mit Feuereifer bei der Sache. Bereits vor Weihnachten begannen die Vorarbeiten für das ehrgeizige Kochprojekt. Bilder wurden betrachtet und gemalt, Bastelarbeiten und Collagen angefertigt, Menükarten gestaltet, Projektmappen angelegt, Gedichte interpretiert und Szenen erarbeitet. Christobal Rupp hat bereits Kocherfahrung, jeden Samstag beglückt er die Familie mit Spiegel- oder Rühreiern. Maxim Quiring bereitet im Gasthaus seiner Oma im Sensbachtal schon mal Bratkartoffeln oder Schnitzel zu.

Schon am Mittwoch wurde mit dem Zubereiten der Speisen für das Fünf-Gänge-Menüs begonnen, dessen Zutaten weitgehend aus der Region stammen, wie Kodeda-Weißmann betonte. Am Donnerstag konnten die motivierten Jungköche nach getaner Arbeit 48 Mamas und Papas und der Schulleitung das Ergebnis ihrer Kochkünste präsentieren. Das Menü könnte von der Speisekarte eines Gourmetrestaurants stammen: Consommé vom Kalbstafelspitz mit Flädle, Eierstich und gerösteten Grünkernen, Feldsalat mit Kartoffeldressing, Wachtelei und Parmesanhippe, gespritztes Zitronensorbet mit Minze, saftige Brust von der Maispoularde unter der Kräuterknusperkruste auf Wirsinggemüse und Kartoffelcrêperoulade und Mousse von Valronaschokolade auf Blutorangencarpaccio. Der Service klappte wie am Schnürchen. Laura, Georgia, Ronja, David und Lukas waren für die Getränke zuständig, andere Gruppen halfen beim Anrichten der Speisen und servierten die einzelnen Gänge.

Beim Gaumenschmaus blieb es nicht. Zwischen den Gängen trugen die Sechstklässler Gedichte vor, führten Sketche auf, sangen und spielten Musikstücke mit Harfe und Okarina. Auf Tischen konnten die Eltern die künstlerischen Arbeiten und Projektmappen ihrer Sprösslinge bewundern. Die Begeisterung der Eltern übertrug sich auf ihre Spendenbereitschaft. Am Abschluss des Gourmetabends war der Spendentopf gut gefüllt. Das Geld kommt der Kinderkrebsstiftung "Waldpiraten" zugute.

Die Sechstklässler freuen sich jetzt auf eine Theaterübernachtung im Kinder- und Jugendtheater Zwinger3 mit Theaterworkshops und Bühnenpräsentation.