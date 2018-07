Essenausgabe in der Mensa des Hohenstaufen-Gymnasiums. Pro Tag werden hier zwischen 80 und 100 Portionen verlangt, hieß es an der Essentheke. Foto: Wartner

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Auch im kommenden Schuljahr zieht der Preis fürs Mensaessen in Eberbachs Schulen an. Durch den gesetzlichen Mindestlohn steigende Personalkosten und höhere Warenkosten schlagen sich auf den Lieferpreis des Essenslieferanten Apetito nieder. Für die ans Steigeschulzentrum und das Hohenstaufen-Gymnasium gelieferten 150 Mahlzeiten pro Schultag verlangt der Caterer dann 4,56 Euro je Portion. Der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung gestern Abend der Frage zu stellen, wie er mit dieser Erhöhung umgehen möchte. Denn die Stadt sorgt zur Unterstützung der Ganztagsschulen bislang dafür, dass Schüler, die sich für ein gesundes Mittagessen in der Mensa anstatt für Pizza und Döner entscheiden, dafür nicht mehr als 3 Euro bezahlen müssen. Zurzeit werden deshalb 1,47 Euro zu jeder Mahlzeit zugeschossen.

An der Unterstützung wird nicht gerüttelt. Doch hat die Stadt ausgerechnet, dass sie die Preiserhöhung für sich nahezu abfangen kann, wenn Schüler ab Herbst 10 Cent mehr, also 3,10 Euro fürs Mensaessen aufwenden; und sie selbst die erhöhten (Mindest)Lohnkosten mit einer jährlichen Dienstleistungspauschale abdeckt. Angesichts von jährlich 21 600 ausgegebenen Essensportionen beläuft sich diese Pauschale auf 1330 Euro, und die Stadt muss dann rund 32 800 Euro zur Schulspeisung beisteuern. Eine Rechnung, der der Gemeinderat beipflichten konnte. Die Neuregelung wurde bei einer Gegenstimme von Kerstin Thomson (AGL) verabschiedet.

Wie man angesichts sinkender Schülerzahlen und einer schon jetzt unbefriedigenden Nachfrage nach dem Mensaangebot in Zukunft verfahren wird, ist derzeit noch ungewiss. Denn das Ziel, an die zehn Prozent der in vier Schulen versorgten 1 750 Schüler für die warme Schulmahlzeit zu gewinnen, wird bei 150 tatsächlichen Essensausgaben verfehlt. Laut Schulsachbearbeiter Patrick Koch will man mit dem Caterer und den Schulleitungen an einem Strang ziehen und eine Meinungsumfrage bei den Schülern starten. Erste Gespräche dazu haben im Hohenstaufen-Gymnasium bereits stattgefunden. Eine Neuausschreibung des Caterings könnte 2016/17 erfolgen.