Von Ellen Wartner

Eberbach. Das hat es fast noch nicht gegeben: Anrudern bei der RGE ohne anzurudern. Wie das? Am vergangenen Sonntagnachmittag, als sich Ruderer und zahlreiche Zuschauer zum Start der neuen Rudersaison versammelt hatten, war Hochwasser, so dass die Boote nicht gefahrlos zu Wasser gelassen und gerudert werden konnten. Das typische Motto "Hand ans Boot" musste also in diesem Jahr ausfallen. Es gab daneben aber noch genug Action, wofür sich das Kommen gelohnt hatte.

Claudia Rupp hieß die Ruderfamilie namens des Vorstandstrios willkommen und zollte den eifrigsten Ruderern der Saison 2015 Anerkennung für ihre Leistungen. Die meisten Kilometer ruderten in den einzelnen Jahrgängen Erika Bruchmann, Fritz Karl, Ute und Dr. Manfred Steinbrück, Carolin Kropmaier, Moritz Braun, Lana Baumbusch, Jakob Nuding und Federica Thomson.

Das Fahrtenabzeichen für die meisten Wanderruderkilometer erhielten Jochen Elfers, Maggie Karl, Erika Bruchmann, Dr. Manfred Steinbrück, Fedor Grisstede, Fritz Karl und Bernd Thoeneßen. Das Fahrtenabzeichen für Jugendliche überreichte Rupp erstmals an Miron Walter, Nils Bergler und Friedrich Neumeister und schon zum zweiten Mal an Leon Rupp.

Höhepunkt des Festaktes war die Taufe zweier Boote. Das erste ist ein Wanderruderboot - ein Dreier, den der Verein gebraucht von einem Ruderer aus Sachsenhausen erwerben konnte. Das Besondere dabei: Es ist eines der letzten Ruderboote, das noch in der DDR gebaut worden ist.

Durch eine Annonce in einer Zeitung wurde die RGE darauf aufmerksam. Manfred Steinbrück kümmerte sich um den Ankauf und managte zusammen mit Ehrenvorsitzendem Robert Moray die Finanzierung. Trainer und Bootsbauingenieur Frank Günder sorgte noch für das eine und andere neue technische Detail, so dass das Boot nun eine echte Bereicherung für den allgemeinen und den Wanderruderbetrieb ist. Manfred Steinbrück taufte das Boot auf den Namen "Wellenreiter".

Das zweite Boot taufte Frank Günder. Es ist der gute alte RGE-Zweier "Silberpfeil", ein sehr hochwertiges Holzboot. Von diesem Modell baute die Werft Empacher nur zwei Exemplare, eines davon blieb in Eberbach. Werftgründer Willy Empacher taufte und übereignete es 1957 der RGE. In die Jahre gekommen, wurde das Boot innerhalb der letzten zwei Jahre in Feierabendarbeit von Fachpersonal der Bootswerft und RGE-Mitgliedern umfassend restauriert. Günder taufte es zusammen mit Bootsbauerin Lena Günther - in Vertretung aller mithelfenden Empacherleute - mit einem Schlückchen Sekt und bat um einen pfleglichen Umgang mit der alten Dame. Bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen klang das "Anrudern" aus.