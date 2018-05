Von Marcus Deschner

Eberbach. Hoffenheim heißt der Gewinner beim zweiten Ragucci-Indoor-Cup. Der U12-Nachwuchs des Bundesligisten aus dem Kraichgau siegte am Samstag nach einem spannenden Spiel gegen das Team vom VfB Stuttgart. Insgesamt traten in der Hohenstaufen-Sporthalle zwölf teils hochkarätige Mannschaften gegeneinander an. Vorjahressieger FSV Offenbach durfte diesmal die rote Laterne mit nach Hause nehmen. Lob gab's von Trainern, Spielern und Eltern für die hervorragende Organisation des Wettbewerbs.

In zwei Gruppen aufgeteilt traten die Teams an. Gespielt wurde über Vollbande jeweils zehn Minuten. Den zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne, die "ihre" Mannschaften kräftig anfeuerten, wurde den ganzen Tag über hochklassiger internationaler Jugendfußball geboten. Das Eröffnungsspiel bestritt der FC Evian Thonon Gaillard gegen die TSG Hoffenheim, die das Match knapp mit 0:1 für sich entschied. Souverän siegte der FC Zürich mit 7:0 Toren gegen den VfB Eberbach. "Die Kids waren am Anfang halt noch etwas nervös," kommentierte VfB-Jugendleiter Bernd Lemberger. Dann allerdings habe man sich gesteigert und gegen die Mannschaft von Greuther Fürth "nur" noch mit 0:4 Toren verloren. "Einen Schub" gab's nach Lembergers Darstellung dann beim Spiel gegen den 1.FC Kaiserslautern, das die Neckartäler mit 2:1 Toren für sich entschieden. Bei der Partie gegen den KSC lagen die Eberbacher zunächst mit 1:0 vorne, mussten sich aber letztlich mit 1:2 geschlagen geben. Und dem VfR Aalen unterlag man mit 4: 0 Toren. Von Bernd Lemberger hörte man "ein Riesenlob" für die einheimischen Nachwuchsspieler. Denn die meisten seien noch sehr jung und gehörten den Jahrgängen 2002 und 2003 an. Lediglich drei Spieler waren Jahrgang 2001.

Am späten Nachmittag stand die Rangliste fest. Nach Sieger Hoffenheim platzierten sich der VfB Stuttgart und der Karlsruher SC. Auf Rang vier kam die SpVgg Fürth, danach folgten der FC Augsburg, der FC Zürich, die FSV Frankfurt, der VfR Aalen, der FC Evian Thonon Gaillard und der 1. FC Kaiserslautern. Der VfB Eberbach kam auf Platz elf vor Schlusslicht FSV Offenbach.

Die Siegerehrung nahmen Hauptsponsor Antonio Ragucci und Tochter Elena, Bürgermeister Peter Reichert, VfB-Vorsitzender Joachim Scheible sowie vom Organisationsteam Frank und Esther Mutschler und Tobias Soldner vor. Für alle gab's Pokale und Urkunden. Vom Spatzennest gespendete Sonderpreise überreichte Erich Neuner an die drei besten Torschützen, die vom KSC, vom VfB Stuttgart und vom FC Augsburg kamen und allesamt je sechs Mal trafen. Die Trainer wählten einen Spieler aus Thonon zum besten Torhüter und Noah Daiber vom KSC zum besten Spieler des Turniers. "Der ist meiner Meinung nach der beste deutsche Jugendspieler in seiner Altersklasse," kommentierte Frank Mutschler, der im Übrigen mit dem Verlauf des Turniers sehr zufrieden war. Diesmal hätten auch viele Eberbacher als Zuschauer den Weg in die Halle gefunden, freute er sich. Elena Ragucci dankte abschließend Spielern und Trainern. Sie kündigte an, dass am 6. Dezember 2014 der dritte Ragucci U12 Indoor-Cup in Eberbach stattfinden wird. Von einem "Bombenturnier" sprach Bürgermeister Peter Reichert, der die Schirmherrschaft übernommen hatte und sichtlich begeistert war. "Kommen Sie wieder," lud er zur Teilnahme im kommenden Jahr ein. Und einige Trainer bekundeten spontan ihre Bereitschaft, auch 2014 mit ihrem Fußballnachwuchs wieder in Eberbach dabei sein zu wollen.