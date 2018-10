Zahlreiche Gäste begrüßt Bürgermeister Peter Reichert (links) beim Neujahrsempfang der Stadt Eberbach in der Stadthalle.

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Schönste Wiener Kaffeehausmusik umrahmte gestern den Neujahrsempfang der Stadt Eberbach. Für den launig-musikalischen Einstieg sorgten dabei Bezirkskantor Severin Zöhrer am Klavier und die "Saloniker": Judith Zöhrer und Wolfram Erchinger (Violinen), Leonard Maas (Cello) sowie Dieter Läßle (Kontrabass).

Eine große Gästeschar konnte Bürgermeister Peter Reichert zu diesem Empfang "im noch ganz frischen Jahr 2017" in der Stadthalle begrüßen. Ein besonderer Gruß ging an seinen Amtsvorgänger, den Eberbacher Ehrenbürger Horst Schlesinger, der am Sonntag Geburtstag feierte. Da sollte es doch gelingen, dem Jubilar ein gemeinsames Ständchen darzubringen. Gesagt, getan: "Viel Glück und viel Segen", schallte es - dirigiert von Peter Reichert - durch den Saal.

Dann zog Reichert Bilanz für das zurückliegende Jahr, das geprägt war von weltweiten Auseinandersetzungen und so manchem Schicksal im persönlichen Umfeld. Bilanz zog er auch für die erste Hälfte seiner achtjährigen Amtszeit als Bürgermeister von Eberbach.

Dabei verglich er diese mit einer Bergtour, die er vor Kurzem gemeinsam mit Freunden unternommen hatte: "Hohe Berge vor mir, steinige Wege, schwierige Aufstiege, aber viele, die unterstützend den Weg mitgehen, viele glückliche Momente und immer wieder der grandiose Blick auf unsere Stadt."

Es gab Zwischenziele, Etappen wurden erreicht, es ging mal bergauf und auch mal bergab. "Es war anstrengend, aber grandios", so Reicherts Fazit. Und "ich freue mich auf die nächsten vier Jahre hier in Eberbach". Dabei wolle er mit aller Kraft versuchen, "einige Etappen erfolgreich zu meistern".

Im anschließenden Jahresrückblick zeigte Reichert noch einmal verschiedene Stationen des Jahres 2016 anhand von Bildern auf. Zur finanziellen Situation der Stadt konnte er zunächst trotz zurückgegangener Gewerbesteuereinnahmen verkünden, dass zum sechsten Mal in Folge keine Kredite für den städtischen Haushalt aufgenommen werden mussten. Der Schuldenstand der Stadt belaufe sich Ende 2016 auf rund 32 Millionen Euro.

Allerdings ständen enorme Investitionen an, die sicher nicht ohne weitere Schulden getätigt werden könnten, so Reichert. Den Haushalt 2017 gab er mit einem Gesamtvolumen von 48 Millionen Euro zuzüglich ca. 17 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke an.

In seinen Ausführungen ging Reichert des Weiteren auf die Erneuerung der Verkehrs- und Abwasseranlagen 2016 ein. Er thematisierte unter anderem die mögliche Stromerzeugung aus Windkraft, die Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens im Holdergrund und die Baumaßnahmen am Umspannwerk Scheuerberg und gab seiner Freude über den Bau des Rosenturmquartiers Ausdruck.

Die Flüchtlingssituation habe sich in Eberbach etwas entspannt: 379 Personen lebten Ende Dezember in der vorläufigen Unterbringung des Kreises, 105 Personen in der Anschlussunterbringung, für die die Stadt verantwortlich sei.

Als einen Höhepunkt in seiner bisherigen vierjährigen Amtszeit bezeichnete Reichert die Spendenübergabe der Dietmar-Hopp-Stiftung im Oktober. Diese Spende werde eine Investition von knapp elf Millionen Euro in das Eberbacher Krankenhaus bewirken, was ein "klares Bekenntnis für den Krankenhausstandort Eberbach" bedeute.

Dass auch 2017 die Arbeit nicht ausgehen werde, machte Reichert an einer kurzen Vorschau auf anstehende Aufgaben deutlich, wie beispielsweise den Neubau des Kindergartens Regenbogen, den Sportplatz- bzw. Kunstrasenplatzbau, Sanierungen von Schulen, Straßen und Kanalisation.

Reicherts Dank ging an alle, die daran arbeiten, "das Beste für unsere Stadt" zu erreichen. In einer Neujahrs-Gesprächsrunde ging es um das Thema Integration. Nach dem "Kaiserwalzer" von Johann Strauß als musikalischem Abschluss gab es dann "ein Gläschen Sekt für neuen Mut - im Grunde geht’s uns doch ganz gut".