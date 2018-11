Eberbach. An die Wurzeln des sozialen Engagements der ursprünglichen Geschäftsleute-Vereinigungen wie des Lions-Clubs erinnerte jetzt der "Lions-District-Governor" Dr. Michael Pap, aus Karlsruhe beim Lions-Club Eberbach. Thema seines Vortrags war "centennial year 2017 - eine Zwischenbilanz".

Pap rief den versammelten Eberbacher Lions-Mitgliedern als historischen Ursprung der internationalen Lions-Organisation das Jahr 1917 in Erinnerung. Die Welt befand sich im Krieg. Überall litten die Menschen Not. Am 7. Juni 1917 trafen sich in Chicago Vertreter rund 30 verschiedener Business-Clubs. Sie hatten sich bisher darauf beschränkt, ein Forum zur Förderung eigener beruflicher Interessen ihrer Mitglieder zu sein.

Bei diesem Treffen kamen die Teilnehmer überein, sich unter einem gemeinsamen Namen zusammenzuschließen und ihre Ressourcen künftig zur Förderung sozialer Projekte einzusetzen. Diese Wandlung vom Business Club zum Service Club benannte District-Governor Pap als Geburtsstunde der Lions.

Nun, 100 Jahre später, feierten die Lions auch im District 111SN dieses Jubiläum am 17. Juni 2017 im Schloss Schwetzingen. Der Eberbacher Lions-Club gehört zu diesem Lions-Gebiet.

"Das 100-jährige Jubiläum bedeutet für die Lions die Chance, uns und unsere gemeinnützigen Ziele stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken als dies bislang der Fall gewesen ist", erklärte Pap.

Zwei zentrale Ziele verfolge die Organisation mit dem Motto "we serve - wir dienen": zum einen soll die Unterstützung für ihre gemeinnützigen Projekte gefördert und auf eine noch breitere Basis gestellt werden. Zum anderen sollen weitere "profilierte und engagierte Menschen" für eine Mitgliedschaft in den Clubs interessiert werden.

2000 von 1,4 Millionen Löwen

Weltweit gibt es laut Pap 1,4 Millionen Lions in über 45.000 Clubs. "Wir sind damit die größte Service-Club-Organisation, die zudem Berater-Status bei der UNO genießt.". In Deutschland zähle man über 1.500 Clubs mit über 52.000 Mitgliedern. "Der Distrikt 111SN umfasst ungefähr das Gebiet des Regierungsbezirks Nordbaden. Dort sind über 50 Clubs mit knapp 2 000 Mitgliedern aktiv."

Zu den Hilfsprojekten im Rahmen der 100-Jahr-Feierlichkeiten zählt Stefan Leukel, als amtierender Präsident des Lions-Clubs Eberbach neben den etablierten Aktivitäten wie Oster- und Kreativmarkt sowie Ad(e)vent das 12.000- Euro-Lions-Spendenprojekt "Wasserspielplatz" Eberbach/Neckarbrücke" sowie als neues Projekt der "Lions Slam" für Jugendliche, zu dessen Auftaktveranstaltung am Montag, 22. Mai, ab 18 Uhr, im Restaurant am Leopoldsplatz aber noch nicht so viele Anmeldungen vorliegen. Hier sollen die Kommunikationsfähigkeit von jungen Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren gefördert werden.

Neu aufgenommen als Mitglied wurde Gerd Wuscher aus Eberbach.

Gründungsmitglied Werner Jakob wurde für seine Jahrzehnte lange Arbeit als Schatzmeister im Club und als Rechnungsprüfer im Distrikt eine besondere Ehrung zuteil, indem er in den Kreis der "Melvin-Jones-Fellows" aufgenommen wurde.

Roland Schilling erhielt für 25-jährige Mitgliedschaft den Award: "25 Year Monarch Chevron".