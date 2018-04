Von Jonas Haaß

Eberbach. Sie bieten Musik mit "kabarettistischem Einschlag": Sanni und Paul alias Susanne Walz-Beigel und Paul Danquard. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden auf dem Nürnberger Barden-Treffen 2013.

Schon vorher musizierten sie gemeinsam. Dabei entstand die Idee zu "Sanni und Paul", die unbedingt in Nürnberg verwirklicht werden sollte. Nach dem dortigen Erfolg als Straßenmusiker stand fest, dass die beiden unbedingt weiter machen wollten. So kam es zum Konzert "Holderdipolter" bei Herbert Rabl, dem langjährigen "Coach und Mentor" von Sanni und Paul. Neben seiner Rolle als Conférencier bei den Konzerten des Duos stellt er außerdem sein Haus im Holdergrund für die Proben zur Verfügung. Ein weiterer Unterstützer ist Kaschmir Kalle alias Karlfried Schicht. Er macht die Technik, sorgt für die Percussion und spielt Saxofon und Bass.

Sanni und Paul lassen sich auf keinen Stil festlegen. Paul Danquard denkt, das "liegt daran, dass sie mehr mit Punk und ich eher mit Hippie-Musik aufgewachsen bin". Dadurch sei die Musik sehr unterschiedlich und passe dennoch gut zusammen.

Gesungen wird auf fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Kurpfälzisch, Französisch und Spanisch. Alle Lieder sind selbst geschrieben, es wird so gut wie nichts gecovert. Manche Songs haben politische Inhalte, mit denen Sanni und Paul "eine Lanze für eine offene Gesellschaft brechen" wollen, sagt Susanne Walz-Beigel. Wichtig sei es ihnen auch, Stellung gegen den sich ausbreitenden Populismus zu beziehen.

Konzerte gab das Duo schon in Heidelberg, Mosbach, Buchen und Mossautal. "Wir sind sehr heimatbewusst und treten deshalb immer wieder in Eberbach auf", sagt Walz-Beigel. Deshalb würden auch lokale Themen in den Songs verarbeitet, wie etwa der Schwan, der die Autos am Neckarlauer beschädigt habe. Die Songs beschränken sich aber nicht nur auf Eberbach, sondern haben auch regionalen Bezug wie das Lied "Sweet home Kurpfalz". Öfters singen die beiden auch "Ventilsongs", bei denen "man mal ein bisschen die Sau über zwischenmenschliche Probleme raus lassen kann", erklärt Danquard.

Zu ihren schönsten Auftritten gehöre ein Spontan-Konzert auf dem Neuen Markt in Eberbach, erzählen Sanni und Paul. Eigentlich wollten sie wie immer im Holdergrund bei Herbert Rabl proben, doch dank des schönen Wetters entschlossen sie sich, die Probe ins Freie zu verlegen.Von "kurz nach acht bis halb zwölf" seien stets Zuschauer dabei gewesen. Einer brachte noch Gläser und eine Flasche Wein.

Ebenfalls schön fanden sie auch ein Konzert in Thonon les Bains, wo sie bei einer Chorreise mit "Right Now" einen Solo-Auftritt hatten. Gerne würden die beiden Eberbacher einmal Open Air am Pulverturm spielen. Außerdem haben sie die Idee eines "Eberbacher Barden-Treffens", bei dem sich Liedermacher aus der Region treffen und gemeinsam musizieren sollen. Zunächst sollen nun aber Aufnahmen gemacht werden, um dann vielleicht eine CD herauszubringen.

Ihr "liederliches Unwesen", wie es Danquard nennt, werden Sanni und Paul bei ihrem nächsten Konzert in Eberbach treiben, am Dienstag, 8. August um 20.22 Uhr im "Bella Italia" in der Adolf-Knecht-Straße. Dann folgt eine Sommerpause. Später im Jahr sind Auftritte in Wiesloch und Mannheim geplant. Wie immer mit der bewährten Mischung aus "Muse und Wortwitz", wie die sympathischen Musiker sich und ihren Stil beschreiben.