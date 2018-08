Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Luise Brenneis (99), Therese Sauer (85), Elfriede Pollak (80), Irmtraud Bertram (82) und zwei weitere Bewohnerinnen vom Haus "Lebensrad" strahlen. Sie gehören zu den Auserwählten, die die beiden neuen Musikinstrumente vorstellen dürfen, die seit ein paar Tagen den Alltag der Heimbewohner verschönern. Fast liebevoll halten zwei von ihnen die Veeh-Harfen auf dem Schoß, denen sie nach kürzester Übungszeit schon fein klingende Melodien entlocken. Die übrigen singen die bekannten Weisen mit: "Der Mond ist aufgegangen" etwa, oder "Du, du liegst mir im Herzen". Bis die Reihe an zwei weiteren ist, ein Liedlein zu zupfen.

Am Montag konnten sich der Vorsitzende des Vereins Stiftung Altersheim, Bürgermeister Peter Reichert, und eine Abordnung der Spender des neuen musikalischen Lieblingsspielzeugs, Geschäftsführer und Mitarbeiterinnen der Odenwald Treuhand GmbH, von der begeisterten Aufnahme der Harfen überzeugen. Das Geld für die Anschaffung hatten sie durch ihre Aktion "Zeit hilft Leben" erwirtschaftet. Dabei hatten sich rund 100 Mitarbeiter einschließlich der Geschäftsleitung der Beratungsgesellschaft mit Büros unter anderem in Mosbach, Eberbach, Buchen, Sinsheim oder Heidelberg bereit erklärt, einen Urlaubstag zu opfern, um in den Betrieben ihrer Mandanten aus Industrie, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe zu arbeiten - gegen einen Stundenlohn von zehn Euro. Die Odenwald Treuhand gab ihrerseits zehn Euro für die geleistete Arbeitsstunde dazu. Für einen zweiten Arbeitstag im Mandantenunternehmen stellte sie ihre Leute frei.

Hierdurch wollte man einerseits die Kommunikation zwischen Treuhand-Mitarbeitern und Mandanten verbessern, das dabei erarbeitete Geld sollte "den Schwächsten in der Gesellschaft" zugute kommen: Kindern und alten Menschen. "90 Prozent unserer Mitarbeiter waren sofort bereit, sich an der Aktion zu beteiligen", berichtete der Eberbacher Geschäftsführer Karlheinz Schmitt am Montag. Auch etliche Mandanten zeigten sich demnach spontan bereit, bei der Sache mitzumachen. So kam es also, dass beispielsweise Sekretärin Silvia Gröschel als Zimmermädchen Hotelbäder schrubbte, dass Steuerfachgehilfin Simone Haas um 2.30 Uhr bei einem Bäcker zwecks Mithilfe in der Backstube auf der Matte stand oder dass Karlheinz Schmitt bei einem Bestattungsunternehmen Gräber aushob. Die insgesamt erarbeiteten 50.000 Euro wurden auf drei Förderprojekte verteilt: eine Aktion zur Gewaltprävention an Schulen, ein Inklusionsprojekt der Johannes-Diakonie in Mosbach sowie "alternative Therapieformen" an drei Alten- und Pflegeheimen, darunter das Eberbacher "Lebensrad". Hier war die Freude natürlich groß über die 5000-Euro-Spende.

Der Vorschlag von Beschäftigungstherapeutin Petra Meyer fand einhellige Zustimmung im Pflegeteam: Veeh-Harfen samt Zubehör wie Liederbücher, Taschen oder Ständer sollten angeschafft werden. Hermann Veeh aus dem fränkischen Hemmersheim hatte das Saitenzupfinstrument, das mithilfe einer einfachen Notenschrift gespielt werden kann, in den 1980er Jahren für seinen Sohn mit Down-Syndrom entwickelt. Seitdem hat es neue Impulse gesetzt in Musikpädagogik und Therapie. "Die Gemeinschaft wird gefördert, die Fingerbeweglichkeit erhalten, das Gehör geschult, das Gedächtnis trainiert", schwärmt Pflegedienstleiterin Annerose Witt. Und Therapeutin Meyer hat auch bereits die wohltuende Wirkung des sanften Klangs auf Demenzkranke und Schlaganfallpatienten festgestellt. Sollte die Begeisterung bei den Heimbewohnern anhalten, so werde man demnächst für das restliche Spendengeld zwei weitere der rund 1000-Euro teuren Instrumente anschaffen, stellt Witt in Aussicht. Und im April, wenn Luise Backfisch ihren 100. Geburtstag feiert, dann könnte dies sogar mit einem Harfenkonzert begangen werden.