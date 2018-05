Die Eberbacher Künstler Franz Musiol (l.) und Hartmut Tramer stellen ihre Werke vom 21. Februar an in der Villa Meixner in Brühl aus. Foto: privat

Eberbach/Brühl. Die Villa Meixner in Brühl beginnt ihre diesjährige Ausstellungsreihe mit zwei Künstlern aus Eberbach. Hartmut Tramer und Franz Musiol stellten dort von 21. Februar bis 23. März Malerei und Holzskulpturen aus. Für beide Künstler ist es nach der Winterausstellung 2010/11 in der Galerie Artgerecht in Eberbach die zweite gemeinsame Ausstellung.

Hartmut Tramer, Arzt in Eberbach, begeisterter Organist und leidenschaftlicher Maler, blickt auf eine stattliche Anzahl von Ausstellungen im In- und Ausland zurück. Seine zum Teil großformatige Malerei ist bestimmt von eher experimentellen Vorgehensweisen.

Ein Endresultat ist nicht von vornherein festgelegt. Wichtig sind Entdeckungen von Strukturen oder Spuren in der Natur, welche dann wieder in die Bildgestaltung mit einfließen.

Einflüsse der Musik auf die Malerei und umgekehrt fungieren als bewegende Momente. Eine durch viel Übung und Erfahrung erzielte Auftragsweise von mehreren, noch nicht vollständig miteinander vermischten Farbschichten ermöglicht dem Maler eine Vorgehensweise, die annäherungsweise mit den auf seinem Instrument gespielten Mustern vergleichbar ist. Hierzu gehören auch selbst hergestellte Malwerkzeuge.

Franz Musiol ist gelernter Tischler sowie Diplom-Holzingenieur und Diplom-Pädagoge von Beruf. Er arbeitete über ein Jahrzehnt in der sozialpädagogischen, berufsvorbereitenden und ausbildungsbegleitenden Jugendarbeit und danach 20 Jahre bis Ende 2011 als wissenschaftlicher Berufsschullehrer für Holztechnik am Berufsbildungswerk Mosbach. Seit 1999 widmet sich Franz Musiol künstlerisch dem Werkstoff Holz. Seine Skulpturen, aus heimischen Hölzern wie Apfel, Birne, Kirsche und Nussbaum oder auch Mooreiche sowie Neckar-Treibholz bewahren den unerschöpflichen Eigensinn der Natur und legen Zeugnis ab vom Formenreichtum, der Urwüchsigkeit und der Lebenskraft, dem Werden und Vergehen des Holzes. Seit 2004 stellte Franz Musiol seine Skulpturen bereits an mehreren Orten in Eberbach und überregional aus.

Die Ausstellung in Brühl wird am Freitag, 21. Februar um 19 Uhr durch Bürgermeister Ralf Göck eröffnet. Einführende Worte spricht Hiltrud Schabbeck aus Brühl. Für die musikalische Begleitung sorgt die Brühler Jugendmusikschule.

Info: Die Ausstellung von Franz Musiol und Hartmut Tramer ist von 21. Februar bis 23. März in der Villa Meixner zu sehen. Öffnungszeiten sind samstags von 15 bis 17.30 Uhr und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Kulturamtsleiter Lothar Ertl unter der 06202/20 03 23.