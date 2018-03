Von Peter Bayer

Eberbach. Der Markt steht im Zentrum, in der Händlermeile ist noch Bewegung. In 39 Tagen beginnt der 81. Eberbacher Kuckucksmarkt - wieder mit einer Mischung aus Bewährtem, Neuem und Attraktivem, wie Marktmeister Tobias Soldner beim Pressegespräch betonte. Wieder dabei sein wird das nostalgische Riesenrad, das sich wie schon im vorigen Jahr gemächlich gegenüber dem großen Festzelt drehen wird. Daneben feiern ein paar Fahrgeschäfte Premiere auf Eberbachs großem Volksfest. Neu wird auch der "Kinderfinder" sein. Zum Ausschank kommt 2016 wieder das Bier der Brauerei Distelhäuser. Die seit zehn Jahren bestehende Partnerschaft mit der Brauerei wurde um weitere drei Jahre verlängert.

Wie Soldner angab, seien über 520 Bewerbungen von Händlern und Schaustellern eingegangen, 50 mehr als im Vorjahr. Erst in den letzten Tagen seien noch einige Anfragen von Händlern, die auf dem Beerfelder Pferdemarkt waren, gekommen. Man bewege sich nun Richtung 120 Händler. Dabei habe man versucht, ein möglichst vielfältiges Angebot zusammenzustellen.

Um entsprechend viele Besucher auf das Volksfest zu locken, wird kräftig die Werbetrommel gerührt in den Printmedien und auf Radio Regenbogen, 14 Tage vor Beginn des Kuckucksmarkts werden in der Region 30 000 Flyer ausgelegt. Banner entlang der Bundesstraße sollen auf die Veranstaltung aufmerksam machen.

Doch bevor die großen Fahrgeschäfte anrücken, soll in den nächsten zwei bis drei Wochen noch der 600 Quadratmeter große Mittelplatz auf dem Marktgelände verdichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich laut Bürgermeister Peter Reichert auf 25 000 Euro. Ein Missgeschick wie vor zwei Jahren, als das 80 Tonnen schwere Fahrgeschäft "Black Out" im aufgeweichten Rasen eingesunken war, soll sich nicht mehr wiederholen. Dieses Jahr soll auf dem Platz zwischen Festzelt und Partyzelt "The Flash" stehen, mit 38 Metern der zweithöchste transportable Freefall-Tower in Deutschland. Er ist eines von drei Fahrgeschäften, die zum ersten Mal auf dem Kuckucksmarkt sind.

Offiziell eröffnet wird der Kuckucksmarkt traditionell mit dem Fassbieranstich im großen Festzelt, begleitet vom Fanfarenzug der Stadt. Die ersten 1000 Besucher erhalten einen Gutschein für ein Freigetränk. Los geht’s allerdings schon mit dem Familientag von 15 bis 19 Uhr, die Fähre bringt am Freitag die Besucher ebenfalls bereits ab 15 Uhr auf die andere Neckarseite.

Zusätzlich zum Volksfestbetrieb haben die Betreiber ein attraktives Rahmenprogramm im großen Festzelt, dem Mostzelt und dem neuen Partyzelt zusammengestellt. Am Sonntag startet um 18 Uhr im Festzelt der Trachtenabend. Alle Besucher, die in Tracht erscheinen, erhalten ein Freigetränk. Beim Bierzeltwettbewerb kämpfen Mannschaften aus Eberbacher Vereinen um die Krone der Bierzelt-Könige (siehe Extrabericht). Wieder steigender Beliebtheit erfreut sich der "Tag der Eberbacher Betriebe" am Montag. Wer bis 19 Uhr durchhält, kann gleich vom Festzelt ins Mostzelt wechseln und bei "Lungo’s Karaoke Party" sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Nicht fehlen dürfen der Kindernachmittag am Montag auf dem Sportgelände in der Au sowie am Dienstag ab 9.30 Uhr die Fleckviehrinderschau. Das Musik-Brillant-Höhenfeuerwerk ab 22 Uhr kündet das nahende Ende des Kuckucksmarkts an.

Zur Behandlung von kleineren und größeren Blessuren ist das Deutsche Rote Kreuz mit einem Stand vertreten. Dieses Jahr allerdings an neuer Stelle. Nachdem der Blumenhändler in Rente gegangen ist, übernimmt das DRK diesen Platz gegenüber dem Marktbüro mit Zelt, Wagen und Losbude. Eine Sonderwache der Polizei befindet sich während der fünf Tage im THW-Stützpunkt. Auch Mitarbeiter einer Security-Firma werden wieder vor Ort sein. Allerdings nicht mehr die vom letzten Kuckucksmarkt. "Die Firma gibt es nicht mehr", informierte Soldner. So greift man auf die gleiche Firma zurück, die auch schon auf dem Frühlingsfest für die Sicherheit sorgte.

Und damit die Kinder, die in all dem Trubel von ihren erwachsenen Begleitern getrennt werden, wieder zurückfinden, feiert der Kinderfinder Premiere: ein Armband, auf dem die Eltern ihre Telefonnummer eintragen können.