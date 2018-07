Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Viel Minus und weniger Plus. Das ist das Ergebnis der Jahresabschlüsse 2012 der Gesellschaften des Rhein-Neckar-Kreises, die jetzt dem Finanzausschuss vorgelegt wurden. Demnach schreiben die Kliniken der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN) in Weinheim, Schwetzingen, Sinsheim und Eberbach insgesamt rote Zahlen. Dazu ist der Gewinn der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) um fast eine Million Euro gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Der Überschuss der AVR beträgt nun nur noch rund 1,05 Millionen Euro. Die Ursache für diesen Gewinnrückgang gegenüber dem Jahr 2011 liegt vor allem in der Übernahme der Verluste der AVR Energie GmbH in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro. Nahezu unverändert ist die finanzielle Lage der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN), deren Kliniken insgesamt ein deutliches Minus erwirtschaften. Dabei fällt das Ergebnis der einzelnen Kliniken sehr unterschiedlich. So konnte das Krankenhaus in Weinheim einen Gewinn von gut 470 000 Euro erzielen, und auch die Klinik in Schwetzingen machte ein Plus von knapp 23 000 Euro.

Dagegen verzeichnete die Klinik in Sinsheim fast 24 000 Euro Minus und gar auf 1,4 Millionen Euro beläuft sich das Defizit in Eberbach. Damit konnten diese beiden Kliniken dennoch ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessern. Damals lag das Minus in Sinsheim bei 700 000 und in Eberbach bei 1,5 Millionen Euro.

Dass die Klinik in Eberbach ein derart hohes Defizit verbucht, überraschte die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses aber nicht. "Die Klinik in Eberbach zu halten ist eine politische und keine wirtschaftliche Entscheidung", sagte Bruno Sauerzapf (CDU).

Auch Ralf Frühwirt (Grüne) betonte: "Wir stehen dazu, die Krankenversorgung in der Fläche zu erhalten." Die Klinik in Sinsheim sieht Dr. Heinz Bahnmüller (FDP) dagegen auf einem guten Weg, er hofft, dass dort zukünftig keine Schulden mehr gemacht werden.

Etwas pessimistischer blickt allerdings Sozialdemokrat Ralf Göck in die Zukunft. "Wenn der Kreistag sich weiterhin die Klinik in Eberbach leisten will, dann wird es für die GRN nicht ganz so einfach, schwarze Zahlen zu schreiben", betonte Brühls Bürgermeister. Hans Zellner (Freie Wähler) bemängelte zudem, dass das Land in den letzten Jahren, gleichgültig unter welcher Regierung, zu wenig für die Ausstattung der Kliniken getan hätte. Schließlich beschloss der Ausschuss, dass der von den Kliniken in Weinheim und Schwetzingen erwirtschaftete Gewinn diesen großteils auch zukommen soll. Damit soll die Motivation der dortigen Mitarbeiter unterstützt und zudem sollen die Einrichtungen weiter ausgebaut werden.

Den Kliniken in Eberbach und Sinsheim gewährte der Ausschuss einen Zuschuss in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Dazu kommt ein Zuschuss für die Mietaufwendungen der Geriatrischen Kliniken der GRN in Höhe von 400 000 Euro.

Ebenfalls ein Minus verbuchte die Schwetzinger SWR Festspiele GmbH und zwar in Höhe von gut 51 400 Euro. Die Ursache für dieses Defizit ist wohl vor allem in den Aufwendungen für das 60-jährige Jubiläum der Festspiele im vergangenen Jahr zu suchen.