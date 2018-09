Eberbach. (me) Die Eberbacher Grünen-Landtagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel will bei der Wahl 2016 erneut für einen Sitz im Landtag kandidieren. Das gab sie in einem Rundschreiben an die Mitglieder des Bündnis90/Grünen-Kreisverbands Odenwald-Kraichgau bekannt. Die 61 Jahre alte Diplom-Betriebswirtin war 2011 erstmals in den Landtag eingezogen. Dort war sie Mitglied im Fraktionsvorstand. Derzeit ist sie Sprecherin für Verbraucherschutz.