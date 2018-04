Eberbach. (MD) Die Geschichte des Eberbacher Steinbruchgewerbes, die Grafen von Lauffen in der Eberbacher Geschichte, die Herren von Hirschhorn und ihre Herrschaft oder der Badische Frauenverein - diese und viele weitere interessante Themen sind im neuen Geschichtsblatt nachzulesen, das gestern im Rathaus vorgestellt wurde. Bürgermeister Peter Reichert lobte die 112. Ausgabe als "Schatz dieser Stadt." Stadtarchivar Dr. Rüdiger Lenz, der wieder die Schriftleitung innehatte, wies darauf hin, dass das Eberbacher Geschichtsblatt mittlerweile das älteste in ganz Nordbaden ist. 207 Seiten umfasst die neue, reich bebilderte Ausgabe, die sowohl bei der städtischen Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation als auch in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich ist.

Eine interessante Mischung nicht nur rein Eberbacher Themen wolle man in diesem Heft bieten, sagte Lenz. Er freute sich, dass auch überörtliche Dinge von Belang, die einen Bezug zur Neckarstadt aufweisen, darin aufgenommen wurden. Gleich zu Beginn der neuen Ausgabe ist Peter Reicherts Ansprache anlässlich der Verpflichtung zum Bürgermeister im Februar in leicht gekürzter Fassung nachzulesen.

Die Autoren der folgenden Beiträge stellten diese in Kurzform vor. Hans Klinge, profunder Kenner des Steinbruchgewerbes, veröffentlicht erstmals seine auf jahrelangen Forschungen beruhenden Erkenntnisse. Der geneigte Leser erfährt dabei beispielsweise, dass es um 1890 in der Stadt 43 Steinbrüche und 300 Steinbrecher gab. Ebenso, dass die größten Steinbruchbesitzer Heinrich Adolf Gütschow, Lorenz Knab, die Gebrüder Krauth sowie Carl Ginthum waren. Auch die teils mühseligen Sprengarbeiten und die Wandlung vom Gewerbe zur Steinbruchindustrie im 19. Jahrhundert nimmt der pensionierte Ingenieur genauer unter die Lupe.

Heimatforscher Dr. Ulrich Spiegelberg geht in seinem Beitrag auf den weiteren Aufbau der Herrschaft Hirschhorn unter Engelhard von Hirschhorn ein. Dass das Klosterstädtchen damals eng mit Eberbach verzahnt war, zeigt sich in der Urkunde des Mainzer Erzbischofs von 1364, die in Eberbach ausgestellt worden war. Das Schriftstück ist auf der Titelseite des Heftes abgebildet. "Comradus comes de Eberbach" heißt es darunter, womit der Blick auf das hochadelige Geschlecht derer von Lauffen gerichtet wird. Die "rutschten" durch enge Verflechtungen in den unteren Neckarraum, den sie beherrschen wollten. Ein Spross der Familie, Graf Konrad von Eberbach, nahm sich seinen Wohnsitz auf der Vorderburg Eberbach. Dr. Lenz geht in diesem Zusammenhang auf die älteste fassbare Erwähnung Eberbachs ein, die aus dem Jahre 1196 stammt. Mithin 30 Jahre vor der eigentlichen Gründungsurkunde, nach deren Datum die jeweiligen Stadtjubiläen gefeiert werden. In einem weiteren Beitrag untersucht Lenz die soziale Schichtung von Bürgern im Rat. Und weist nach, dass nicht unbedingt die Reichen die Armen regierten.

Ein Mann schreibt über Frauen: Bruno Schmitt nahm sich der Geschichte des Badischen Frauenvereins an. Ein örtlicher Ableger wurde 1859 gegründet. Speziell geht er dabei auch auf die soziale Berufstätigkeit der Frauen ein. Die waren im 19. Jahrhundert vor allem als Krankenschwestern, Hebammen und Fürsorgerinnen tätig. Die Ursprünge Friedrichsdorfs, das kommendes Jahr 400. Gründungsjubiläum feiert, beschreibt Christa Haas. An die ehemaligen Schweizer Siedler dort erinnert die "Baumannstraße". Die Probleme der postalischen Anbindung Eberbachs schildert Manfred Biedert. Der Postoberrat a. D. verrät, warum der Bau der Straße Neunkirchen-Zwingenberg so immens wichtig für Eberbach war. Michael Lipschitz geht auf die Besiedlung des Badischen Neckarhäuserhofs ein, Peter Zimber widmet sich der in Neunkirchen geborenen Dichterin Auguste Pattberg. Statistiken, ein Überblick übers Zeitgeschehen 2012, der Archivbericht, Mitteilungen, die Totenliste sowie heimatliches Schrifttum runden das Heft ab.