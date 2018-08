Von Felix Hüll

Eberbach/Wiesloch. Wenn man's hochtrabend ausdrücken will, entscheidet der alte Gemeinderat in seiner zu Ende gehenden Legislaturperiode heute Abend noch über ein Stück Gestaltungszukunft Eberbachs mit Langzeitwirkung: Ab 17.30 Uhr geht's im Ratssaal um den Bauantrag fürs Areal Neckarstraße.

Der Investor Dombrowski Massivhaus Konzept GmbH hat in seinem nun vorliegenden Bauantrag Plandetails gegenüber der ersten Vorstellung im Oktober 2013 abgeändert. Bei den nicht öffentlichen Vorberatungen seither kam in Reihen der Stadträte Unmut auf, der sozusagen auf den letzten Drücker gefundene Projektentwickler für dieses innerstädtische Filetstück mache sich die Situation der Stadt zunutze und setze mit Hilfe einer Salamitaktik scheibchenweise nur seine Vorstellungen durch.

Die Stadtverwaltung zumindest legt den Bauantrag Dombrowskis dem Gemeinderat heute Abend zur Beschlussfassung vor. Nach Auffassung der Eberbacher Bauverwaltung ist das "an dem städtebaulichen Konzept des Wettbewerbspreisträgers Tusker Ströhle" von 2008 "orientiert". Dieses hatte eine dreigeschossige Zeilenbebauung rechtwinklig zur Neckarstraße vorgesehen.

Die nun vorliegenden konkreten Baupläne sehen sechs Gebäude vor, die insgesamt nun 41 statt bislang erwähnt 30 Wohnungen auf vier Stockwerken (einschließlich mit dem Giebeldach fünf) vorsehen. Eine Parkdeck-Tiefgarage enthält insgesamt 74 Stellplätze: Darunter sind nun 35 der ursprünglich erhofften bis zu 45 öffentlichen Parkplätze. 39 Privatstellplätze dienen dem erforderlichen Parkplatznachweis für die 41 Wohnungen. Hinzu kommen zwei privat vergebenen Stellflächen rund 100 Meter entfernt an der Odenwaldstraße.

So ist für jede der 41 Wohnungen ein Parkraum nachgewiesen. Zu- und Abfahrt zu dem Parkdeck ist über die südliche Brückenstraße. Die Zugänge zu den Häusern und Spielflächen für Kinder sind vom Norden von der Neckarstraße her vorgesehen. Fünf der Gebäude sind Einzelbaukörper. Das einem schrägen T gleichende Haus 2 reicht zeilenartig von der Neckar- zur Brückenstraße. Im ersten Entwurf war diese Verbindung nicht vorgesehen, und es hatte im Plan sieben Baukörper an der Oberfläche gegeben.

Für Dombrowski-Geschäftsführer Claus-Heinrich Mohr haben die Änderungen mit dem "Entwicklungsprozess" von der ersten Idee bis zum einzureichenden Plan beim eigentlichen Bauantrag zu tun. Vorgeblich erwiesen sich Drei-Zimmer-Wohnungen mit 100 Quadratmetern Fläche zu groß für die Vermarktung. Mohr: "Und sollten wir das tun, nur weil viel Fläche zur Verfügung steht?" Man entschied sich daher, die Wohnungsanzahl um elf von 30 auf 41 zu erhöhen. Es gibt Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen mit Flächen zwischen 58 und 140 Quadratmetern.

Der Quadratmeterpreis betrage im Schnitt quasi wie angekündigt 2550 Euro und variiere je nach Lage und Zuschnitt der Wohnung zwischen 2350 und 2700 Euro für die größte, die Penthauswohnung.

Je nach Beschluss des Gemeinderats wollen die Neckartal Immobilien im Anschluss mit der Vermarktung der Wohnungen beginnen, Interessenten dafür seien vorhanden, so Mohr.

Vorbehaltlich der Gemeinderatsdebatte heute ab 17.30 Uhr empfiehlt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage, dem Dombrowski-Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.