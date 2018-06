Lokalgeschichte und Erdgeschichte erlebt man in den Pleutersbacher Steinbrüchen als Wechselbeziehung, erläutert Harald Rupp. Fotos: Elisabeth Murr-Brück

An der Eröffnung der Route der Steinbrüche am Sonntag in Pleutersbach wirken mit (v.l.) Ralf Lutzki, Initiator Harald Rupp, Verena Kumpf, Theodor Schmitt sowie Arno Beckmann. Fotos: Elisabeth Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Pleutersbach. Die gleichmäßig bemooste Fläche im Wald neben dem Neckartalradweg fällt nicht weiter auf: es ist der knapp kniehohe Rest einer Hausmauer, erzählt Harald Rupp. Mehrere Steinbrecher-Häuser standen hier einst. Sie sind verschwunden wie das Gewerbe. Geblieben sind die Steinbrüche. Und neu ist "die Route der Steinbrüche", die am kommenden Sonntag offiziell eröffnet wird.

Steinbrüche verändern sich und geben trotzdem Einblicke in die Welt am Neckar vor 200 und vor 250 Millionen Jahren. Harald Rupp ist hier aufgewachsen, sein Urgroßvater hat einst den Steinbruch an der Klinge erschlossen.

Die Steinbrecher und ihre Familien: wie haben sie gelebt und gearbeitet? Harald Rupp wollte nicht, dass dieser bedeutende Teil Pleutersbacher und Eberbacher Geschichte einfach vergessen wird. Die Route der Steinbrüche hat er gemeinsam mit seiner Frau Ellen konzipiert; ihre Eröffnung wird zum lokalen Groß-Ereignis. Schon eine Woche vorher haben sich 120 Teilnehmer angemeldet.

Einige Meter weiter unten als heute lag vor seiner Regulierung die Uferlinie des Neckars. Er war breiter und seichter, mit zahlreichen kleinen Inseln. Mädchen konnten ihn zu Fuß überqueren und den Männern im Grenzsteinbruch auf der anderen Seite das Essen bringen. Der Fluss ist die erste von acht Stationen, an denen Schautafeln über die Sandsteinbrüche informieren, über ihre Entstehung, ihre Besonderheiten, die Arbeiter.

Stationen mit Schautafeln

Diese Schautafeln, gestaltet von Ellen Rupp und finanziert vom Heimat- und Verkehrsverein Pleutersbach, zeigen zu den Sach-Informationen auch immer wieder Bilder. In einer leichten Steigung geht es vorbei an der Moosklinge, eine Art Mini-Naturpark mit seltenen Moosen und Farnen. Oben über den Steinbrüchen sieht man weit über das Neckartal. Die Männer, die hier einst die Steine aus dem Fels brechen mussten, sahen nur die Steilwand vor und unter sich.

Über eine 15 Meter hohe Leiter konnten sie direkt absteigen und sich so morgens und abends eine halbe Stunde Fußweg sparen. Ein mehrstündiger Arbeitsweg war keine Seltenheit, viele kamen aus Schönbrunn, aus Hirschhorn, Rothenberg und Kortelshütte.

54 Steinbrüche gab es hier, gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren sie der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Ortschaft. An die 500 Steinbrecher waren hier beschäftigt, aber auch viele andere Berufszweige profitierten davon: Schlosser, Schmiede, Schuster, Seiler, Sägewerke, Maurer, Wagner, Schiffer.

1902 betrug der Stundenlohn der Steinbrecher 56 Pfennige. Zum Leben reichte das nicht. Die meisten hatten zusätzlich noch eine kleine Landwirtschaft, die nach Feierabend versorgt werden musste. Harte Arbeit und Armut für Männer, Frauen und Kinder, älter als 50 wurde nur selten jemand. Staublunge war eine häufige Erkrankung, Schutzkleidung unbekannt, immer wieder kam es zu schweren Verletzungen.

Sandstein aus der Umgebung von Eberbach wurde vor allem von der Industrie stark nachgefragt. Er enthält bis zu 90 Prozent Quarz, das macht ihn besonders widerstandsfähig, resistent gegen alle Säuren außer Flusssäure und damit besonders geeignet für die chemische Industrie. Die boomende Eisenbahn brauchte ihn zum Auskleiden der Tunnels, weil nur er der Schwefelsäure aus dem Ruß der Dampfloks standhielt. Absprengungen am Fels, die aussehen wie Rundmuscheln sind ein Indiz für dieses hochwertige quarzhaltige Gestein, andere Steine zeigen punktförmige Einschlüsse, wieder andere eine netzartige Struktur. Auch wie die Schichten und Spalten verlaufen sagt viel über die Entstehungsgeschichte des Sandsteins aus.

"Steinbrüche sind ein Fenster in die Geologie", erklärt Walter Dachroth, emeritierter Professor für Geowissenschaften der Universität Heidelberg.

Er wird am Sonntag über die Entstehung und die Besonderheiten des Sandsteins informieren, darunter etwas, das selbst der Sandstein-Experte sonst nirgendwo gesehen hat: An Station 6 zeigt die Schichtung ein urtümliches Flusstal, das nur phasenweise nach starken Regenfällen Wasser geführt hat, dann aber in gewaltigen Mengen; eine Art Wadi im Wald, das vor über 400 Millionen Jahren entstanden ist. Nur, dass damals hier kein Wald war.

Lokalgeschichte und Erdgeschichte erlebt man auf dieser Route hier als Wechselbeziehung - das war Harald Rupp wichtig, und das macht ihre besondere Qualität aus. Wichtige Grundlagenarbeit leistete dabei der Eberbacher Autor Hans Klinge.

Auf der Premierenführung wird eine Steinmetzin bei der Arbeit zu sehen sein, die Teilnehmer werden vom Heimat- und Verkehrsverein mit einem Steinbrecherbrot aus der Bäckerei Lutzki gestärkt ihren Weg antreten, unterwegs gibt es dann noch Kartoffelsuppe vom "Rössl" in Moosbrunn. Die Eröffnungsführung wird filmisch dokumentiert von Arno Beckmann, der schon zahlreiche Reisefilme gedreht hat; die Aufzeichnung kann später käuflich erworben werden.

Fi Info: Treffpunkt: 10 Uhr beim Mosthäusl in Pleutersbach, Parkplätze werden ausgeschildert.