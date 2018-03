Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Der Mai ist gekommen" und "Das Wandern ist des Müllers Lust" sowie weitere altbekannte Frühlingslieder ertönten gestern unter musikalischer Begleitung der katholischen Pfarrkapelle (Leitung Gustav Rumstadt) am Alten Markt. Außerdem sang die katholische Kantorei (Leitung und Moderation Severin Zöhrer) unter anderem "Am Brunnen vor dem Tore" oder "An hellen Tagen". Der 35. Eberbacher Frühling wurde mit zahlreichen Besuchern eröffnet; anschließend herrschte buntes Treiben mit viel Musik in der Altstadt.

Heute, Samstag 31. Mai, und morgen, Sonntag 1. Juni, geht es in der Innenstadt kunterbunt zu; beteiligt sind zahlreiche Vereine und Organisationen. Auf zwei Etagen lädt das Flohmarkteam, jeweils von 9 bis 17.30 Uhr, zum Flohmarkt im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz ein. Ab 11 Uhr startet an beiden Tagen das "Kinder-Ritterturnier", neben der Michaelskirche. Der Tierschutzverein ist von 12 bis 18 Uhr in der Kellereistraße 20 vertreten (Sonntag 14 bis 18 Uhr). Die katholische Kantorei verkauft an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen in der Feuergrabengasse.

In der Altstadt bieten "Nachwuchsunternehmer" am Samstag von 13.30 bis 17 Uhr beim Kinderflohmarkt ihre Waren an. Ab 14 Uhr öffnet am Samstag die "Bar mit Weinausschank" des Kulturlabors in Kooperation mit der EWG in der Bahnhofstraße ihre Pforten. Um 13 Uhr startet am Samstag auf dem Alten Markt ein "Musikalischer Aktionsnachmittag" mit der Bläserklasse der Bildungswerkstatt Schönbrunn, dem Nachwuchsorchester des Akkordeonorchesters "Picobello" (14 Uhr) und den Newcomer-Bands "Astenics" und "Vortane" (ab 16.30 Uhr).

Von 15 bis 21 Uhr spielen "JazzTrain" an der Ecke Bahnhofstraße/Friedrichstraße (Sonntag 12 bis 18 Uhr). Die "Klick Klack"-Spielaktion ist nicht wie in den Vorjahren am Pulverturm sondern erstmals in der neuen "Kindervergnügungsmeile" Bahnhofstraße West aufgebaut, von 14 bis 17 Uhr an beiden Tagen. In der Bahnhofstraße Ost gibt es von 18 bis 23 Uhr das Straßentheater "ARTartistica" (Sonntag 17 bis 20 Uhr). Bevor um 20 Uhr am Samstag "RumBar" auf dem Lindenplatz für kubanische Stimmung sorgt, spielt dort um 17 Uhr "C'est si bon" französische Chansons. Jeweils ab 20 Uhr gibt's auf dem Alten Markt die Hannes Keseberg Band, auf dem Leopoldsplatz "Steampowered Aeroplane" und auf dem Neuen Markt "The Rockefellers" zu hören. Am Samstag (und am Sonntag) werden Azubis und Studenten der Firma Gelita auf Tour sein, um Lose zu verkaufen. Die Gewinne können direkt im Foyer der Stadthalle abgeholt werden; der Erlös soll der Lebenshilfe Eberbach gespendet werden.

Mit dem zehnten Frühlingslauf (ab 7.50 Uhr) und diversen Frühschoppen (ab 11 Uhr) startet der Sonntag, 1. Juni. Dazu spielen "Die kleinen Egerländer" auf dem Leopoldsplatz", die "Musikkapelle Kleiner Odenwald Allemühl" auf dem Alten Markt und "The Rockefellers" auf dem "Neuen Markt". Von 12 bis 18 Uhr lädt der Hospizverein zum Infostand an der Hirsch-Apotheke ein, und von 12.30 bis 17.30 öffnen die Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag; unter anderem wird auch der Chor "Right Now" auftreten und es gibt Kaffee an der Bar.

"Schulbandnachmittag" steht auf dem Lindenplatz ab 13 Uhr auf dem Programm. Auftreten wollen "Nevermind" Realschule), "Unknown" (HSG), "R2/D2" (Werkrealschule) und "School of Rock" aus Epfenbach.

Auf einem Podium vor der Hirsch-Apotheke stehen ab 14 Uhr drei bekannte Eberbacher Persönlichkeiten dem Hospizverein für ein Gespräch zur Verfügung. Sie werden dabei Einblick gewähren in das, was ihnen das Leben wertvoll und bedeutsam macht (14 Uhr evangelischer Bezirkskantor Achim Plagge, 15 Uhr Bürgermeister Peter Reichert, 16 Uhr "Lungo" Bernhard Walter). Um 14 Uhr präsentieren Eberbacher Unternehmen an der Ecke Bahnhofstraße/Friedrichstraße eine große Modenschau, und um 15 Uhr musiziert das Jugendblasorchester (JBO) Waldbrunn auf dem Leopolds-platz, gefolgt von der Band "Mind da Gap" um 19 Uhr. Auf dem Lindenplatz spielt ab 16 Uhr das "sales gosses-Trio".

Auf dem Neuen Markt startet um 16 Uhr ein großer "Show-Nachmittag" mit einem Prinzessinnen Showtanz der Kuckuckseier der KG Kuckuck, einem "Zumba Mix" (Palestra, Volkshochschule Mosbach und SV Moosbrunn), "Back to the 90th" der Juniorenranzengarde der KG Kuckuck, der Tanzgruppe der Dr. Weiß-Grundschule und der "24 Feet Tanzgruppe" des SC Moosbrunn. Ab 18 Uhr musiziert das Akkordeon-Orchester Eberbach auf dem Neuen Markt.

Info: Marktzeit ist am Samstag bis 2 Uhr und am Sonntag bis 1 Uhr.