Der Blick in die Bahnhofstraße zeigt den Erfolg kühler Konkurrenz: für den verkaufsoffenen Sonntag gestern war das Supersommerwetter im Mai eher Dämpfer als Antrieb. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Wie heiß die Eberbacher Nächte sein können, hat dieser "Frühling" vor Augen geführt: die Stadt lebt und macht Freude - Bewohnern wie Besuchern. Was die Temperaturen betrifft, schlug das Pendel allerdings zu viel in die Richtung "Super-Sonne-Sommer" aus; es handelte sich die vergangenen drei Tage ja nicht ums EWG-Sommerfest, sondern den 38. Eberbacher Frühling.

So verwundert es nicht, dass manche Geschäftsleute gestern Abend zum Ende des verkaufsoffenen Sonntags dennoch mit einem Seufzer den Schlüssel an der Geschäftseingangstür umdrehten - so schön auch sie das Wetter fanden, für einen Einkaufsbummel war es viel zu heiß.

"Aber das wussten wir ja vorher", erklärt Geschäftsfrau Susanne Reinig, die bedauert, dass man der starren Gesetzgebung wegen nicht einfach flexibel die Öffnungszeiten hätte etwa von 15.30 bis 20.30 Uhr nach hinten verschieben können. Gestern Abend kamen aus dem Schwimmbad, dem eigenen Garten, von der Terrasse oder vom Ausflug noch Besucher zum Ausklang dieses dreitägigen Eberbacher Frühlings der Superlative - was nicht nur die Quecksilbersäule betraf. Über 30 Musikgruppen und Interpreten unterhielten die Gäste in der Altstadt.

"Da muss man sich umgucken, bis man so ein Angebot hier in der Umgebung wieder findet", bilanziert auch EWG-Vorsitzender Dietrich Müller. Neben Ständen mit handfesten Informationen gab’s die Warenangebote der Geschäftsleute ebenso wie das Feiern, Freunde treffen und Fiesta machen bis in die frühen Morgenstunden. "Besser hätt’s nicht kommen können", meint auch "Phrosh" Köhler von der Kulturwerkstatt Depot 15/7, die nun schon zum zweiten Mal erfolgreich bei einem "Frühling" den Lindenplatz bespielt hat.