Stadtwerkeleiter Günter Haag, Meisterin für Bäderbetriebe Stefanie Meier und Bereichsleiter Vertrieb Michael Sigmund (v.l.) prüfen die Wassertemperatur im Eberbacher Freibad. Noch sind’s 13 Grad. Aber bis zu Eröffnung am kommenden Mittwoch wird es wärmer sein, etwa 24 Grad. Von 7 bis 20 Uhr kann am 10. Mai erstmals in der Saison wieder unter freiem Himmel geplanscht werden. Foto: Martina Birkelbach