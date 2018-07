Eberbach. (jbd) Die Rockenauer Vereine sind heimatlos, seit ihre Festhalle im September des einsturzgefährdeten Dachs wegen geschlossen wurde. Jetzt soll der Bau so schnell wie möglich wieder zugänglich gemacht werden. Der Gemeinderat sorgte in seiner jüngsten Sitzung per Beschluss dafür, dass ab Juli die Handwerker kommen und diese einzige Veranstaltungsstätte im Dorf bis September wieder instand setzen können. Die Ausschreibung der Arbeiten kann beginnen, die Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt 320.000 Euro, nach Abzug der laut Verwaltung erwartbaren Zuschüsse auf 208.000 Euro. Darin enthalten ist neben den Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten auch der Innenausbau. Wie Bauamtsleiter Steffen Koch ausführte, wurden die fälligen Brandschutzmaßnahmen in die Schätzung gleich eingearbeitet - und 50.000 Euro für eine neue Heizung. Doch die wollten die Räte vorsichtshalber noch außen vor lassen und erst ausschreiben, wenn der Förderbescheid da ist. Rockenaus Ortsvorsteher Hans Leistner lenkte ein: "Wichtig ist, dass die Halle wieder nutzbar ist, die Heizung ist für uns nicht entscheidend".

Karl Braun (CDU) hatte unter dem Diktat der Finanznot die Heizungsdiskussion losgetreten, Kerstin Thomson (AGL) und in der Folge fast alle Räte sahen dies ebenso. Zu hoch schien allen das Risiko einer so großen und als nicht zwingend erachteten Ausgabe ohne definitive Förderzusage. Davon, die Maßnahme gleich aufzudröseln und die Heizung erst später einzubauen, riet Koch jedoch erfolgreich ab: Dann werde das Ganze noch teurer und "die Halle bleibt bis Jahresende zu". Eine Situation, die man um jeden Preis verhindern wollte.