Eberbach. Die Campingsaison in Eberbach wird am kommenden Donnerstag, 24. März, eröffnet - in schönster Umgebung präsentiert sich der traumhaft am Neckar gelegene Campingplatz mit Blick auf die malerische Altstadt und die Berge des Odenwaldes. Für Kurz- und Langzeitcamper gibt es die verschiedensten Angebote: Wandern, Nordic Walking, Radfahren in der Ebene und in der reizvollen Hügellandschaft, das herrliche Freibad (ab Mitte Mai), die historische Altstadt mit den vier Stadttürmen, Schätze der Vergangenheit und Gegenwart in den Museen, viele Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe mit Außenbewirtung.