Von Martina Weyrauch

Eberbach. Die CDU fordert die Einrichtung eines gemeinderätlichen Untersuchungsausschusses zur Projektsteuerung am Hohenstaufen-Gymnasium (HSG). Da die Planungen zum weiteren Umbau, die durch den Projektsteuerer begleitet wurden, zurzeit nicht finanziert und umgesetzt werden können, sieht sich die Stadt "Ersatzforderungen wegen entgangenen Gewinnes in noch unkalkulierbarer Höhe ausgesetzt", so Karl Braun. Der CDU-Fraktionsvorsitzende verlas am Ende der fast vierstündigen Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend den Antrag. Da insgesamt neun Stadträte (davon die sechs mitglieder der CDU-Fraktion), der Aufnahme des Antrags zugestimmt haben, soll über Einrichten des Untersuchungsausschusses spätestens in der Dezembersitzung beraten werden. Wegen der Vorgänge der Sanierung des Gymnasiums hat der Gemeinderat im Jahr 2010 zugestimmt, einen Projektsteuerer zu beauftragen. Dieser sollte die Interessen der Stadt vertreten. Laut Braun wurde "eindeutig eine phasenweise Auftragsvergabe beschlossen". Die CDU ist nun der Meinung, dass scheinbar "entgegen dieses eindeutigen Beschlusses, der Projektsteuerer einige Monate später ohne Wissen und Zustimmung des Gemeinderats für alle Phasen vorab beauftragt wurde". Mit den Ersatzforderungen besteht nun die Gefahr eines "weiteren erheblichen finanziellen Schadens für unsere Stadt und damit für alle Bürger". Braun betont: "Als Gemeinderäte haben wir unter anderem alle darauf geschworen, Schaden von den Bürgern und der Gemeinde fernzuhalten, ihren Nutzen zu mehren und pflichtgemäß unseren Aufgaben - auch unseren Kontrollaufgaben - nachzukommen." Die CDU stellt den Antrag auf Einrichteung eines Untersuchungsausschusses, da jetzt der "dringende Verdacht eines beschlusswidrigen Handelns vorliegt".

Der Untersuchungsausschuss soll, falls erforderlich unter Hinzuziehung eines Fachanwaltes, unter anderem vier Fragen beantworten. Neben der Frage, wer die vertraglichen Grundlagen zur Beauftragung des Projektsteuerers über alle Projektphasen geschaffen hat, geht es dann auch darum, wer den Projektsteuerer über alle Projektphasen hin beauftragt hat. Außerdem soll geklärt werden, in wieweit sich der durch die Beauftragung der Projektsteuerung entstandene Schaden beziffern lässt und ob es Möglichkeiten gibt, einen Schaden für die Stadt abzuwenden.