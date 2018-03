Eberbach. (fhs) In einer über dreieinhalbstündigen Mitgliederversammlung im "Karpfen" hat der CDU-Stadtverband nach einer nicht öffentlichen Aussprache mit seinem Kommunalwahlergebnis abgeschlossen. Die Eberbacher CDU stellte sich für die künftige Arbeit unter den jetzigen Gegebenheiten neu auf.

Bei den Vorstandswahlen wurde Georg Hellmuth als Stadtverbandsvorsitzender im Amt bestätigt; CDU-Wahlstimmenkönig Karl Braun soll der neue CDU-Ratsfraktionsvorsitzende werden, Stadtrat Wolfgang Kleeberger gilt als Bürgermeisterstellvertreter gesetzt.

18 Punkte umfasste die Tagesordnung der Versammlung, an der 25 von (Stand Dienstag) 97 Parteimitgliedern teilnahmen. Auf Antrag von Diana Rieger und Marcus Deschner wurde nachträglich der 19. Punkt "Aussprache" eingefügt. Die Anwesenden votierten mit 20 zu fünf Stimmen dafür, diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Noch im öffentlichen Teil hatte Vorsitzender Hellmuth im Jahresrückblick den Verlust des siebten CDU-Ratssitzes bei 6,3 Prozent weniger Stimmen erwähnt und dass die bis auf zwei Stadträte ganz neue Liste die 14.000 Stimmen der Ausgeschiedenen nicht habe ausgleichen können. Hellmuth kündigte einen Extra-Info-Abend zur Wahlanalyse mit Stadtrat Kleeberger an. Im Ausblick auf 2015 erinnerte Hellmuth an die die politischen Ziele des CDU-Aktionsprogramms von 2013: "Wir hoffen, dass wir möglichst viele Punkte davon umsetzen können." Dazu benötige man im Rat jedoch eine Zwölf Stimmen-Mehrheit.

Darauf hatte auch der designierte Fraktionsvorsitzende Braun verwiesen. Vor allem anderen habe die "strikte Haushaltskonsolidierung" Vorrang. Braun: "Wir wollen Eberbach vom ersten Platz der Schuldnerliste wegbringen." Er nannte Verzicht auf Freiwilligkeitsleistungen und Abbau des Rathaus-Personalstandes als Beispiele. Mit 17 Mitarbeitern pro 1000 Einwohnern liege Eberbach auch hier an der Spitze. Enttäuscht zeigte sich Braun, dass auf seine Rundmail an alle Mitglieder mit der Frage nach einer Themen-Rangfolge nur zwei der 22 Ratskandidaten und nur drei der 97 Mitglieder antworteten. Aber auch bei den Fünfen rangierte der Schuldenabbau ganz oben. Habe bislang in der Haushaltsstrukturkommission die Stadtverwaltung die Räte eher getrieben, "müssen wir jetzt das Heft des Handelns in die Hand nehmen", forderte Braun.

Mit Nachdruck hielt Braun den Parteifreunden jedoch den Paragrafen 32 der Gemeindeordnung entgegen. Danach sind Mandatsträger frei in ihrer Entscheidung nur dem öffentlichen Wohl verpflichtet; gleichwohl bleibe man ständig im Gespräch und werde seine Position erläutern. So soll die bisherige CDU-Fraktionsbesprechung vor den Ratsterminen Montags künftig ab 19 Uhr im "Karpfen" stattfinden, so dass auch Berufstätige die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Neu aufgestellt sieht Braun die CDU mit den vielen jungen Aktiven, einer besseren Verzahnung zwischen Fraktion und Stadtverbandsgremien sowie nach der eindeutigen Vorstandswahl.

So setzte sich bei der Wahl des Vorsitzenden Amtsinhaber Georg Hellmuth mit 15 Stimmen klar gegen Gino Mario Bondi (Fünf) bei einer Enthaltung durch. Neue Stellvertreter sind Heike Bode und Günter Müller. Schatzmeister bleibt Dr. Michael Wolf, Prüfer sind Dirk Zimmermann und Christian Lippmann, Schriftführerin wird Melanie Michalske, Pressesprecher bleibt Volker Brich, IT-Beauftragter ist Alexander Braun. Beisitzer wurden (Reihenfolge nach Stimmenzahl) Björn Fellhauer, Heiko Stumpf, Christina Kunze, Markus Mechler, Günter Galmbacher, Wolfgang Nuding, Leonie Epp, Norbert Engert, Gino M. Biondi und Günther Stanke.