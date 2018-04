Eberbach. (fhs) Die Nominierungsversammlung des CDU-Stadtverbandes Eberbach hat fünf bisherige Stadträte der Partei regelrecht abgestraft: Gar nicht mehr auf der Liste für die Kommunalwahl am 25. Mai vertreten sind der der bisherige Fraktionsvorsitzende und Stimmenkönig der Wahl 2009 Marcus Deschner sowie die Stadträte Ulrike Riedl und Christian Beisel. Bei nur 22 Nennungen auf dieser Liste fehlen zudem die Namen der Stadträte Günter Wiedemer (erster Bürgermeisterstellvertreter) und Udo Geilsdörfer. Diese beiden hatten sich im Gegensatz zu den drei Erstgenannten an einer Wiederwahl interessiert gezeigt.

Die Versammlung mit 37 stimmberechtigten CDU-Mitgliedern unter den rund 60 Besuchern platzierte in geheimer Wahl Wiedemer und Geilsdörfer nur noch als Ersatzkandidaten. Aber auch Stadtrat Karl Braun erhielt mit 25 Stimmen ein Ergebnis, das unter den Werten etwa von Heiko Stumpf (33), Michael Schulz (32) Gino M. Biondi (31) und CDU-Stadtverbandsvorsitzendem Hellmuth (30) rangierte. Stadtrat Wolfgang Kleeberger bekam 29 Stimmen.

Die CDU wird die Kandidaten auf ihrer Liste jedoch wie gewohnt alphabetisch aufführen. Gewählt wurden Efkan Bakirdöven, Gino M. Biondi, Heike Bode, Karl Braun, Volker Brich, Björn Fellhauer, Günter Galmbacher, Georg Hellmuth, Patrick Joho, Wolfgang Kleeberger, Christina Kunze, Dietmar Lamprecht, Timo Lemberger, Christian Lippmann, Markus Mechler, Thorsten Metz, Melanie Michalske, Oliver Mohr, Diana Rieger, Michael Schulz, Heiko Stumpf und Dirk Zimmermann.

25 Kandidaten unterschiedlicher Alters- und Berufsgruppen stellten sich vor, die vom CDU-Stadtverband auf dem Stimmzettel präsentiert werden sollen. Für die wieder angetretenen Stadträte Günter Wiedemer (erster Bürgermeisterstellvertreter) und Udo Geilsdörfer reichte es bei der Wahl nur noch auf Plätze als Ersatzkandidaten. Auch Bewerber Wolfgang Nuding wurde ein Ersatzkandidat. Vier der 25 Kandidaten sind Frauen.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Hellmuth hatte die dreistündige Veranstaltung mit einer kämpferischen Rede eröffnet, in der er harsche Kritik an der bisherigen Gemeinderatsarbeit übte. Für die nicht zu beschönigende aktuelle Situation Eberbachs trage nicht nur der ehemalige Bürgermeister Verantwortung. Auch der Gemeinderat sei an der Weichenstellung in die Misere von "A wie Abwanderung bis Z wie Ziellosigkeit" beteiligt gewesen. Mit ihren neuen Köpfen und deren Kompetenz halte die CDU nun dagegen. Unter dem Motto "Verantwrotung, Glaubwürdigkeit, Zukunftsperspektive und Neuanfang" wolle die Partei sich den Eberbacher Wählern mit ihrem bereits 2013 beschlossenen Aktionsprogramm als Kraft anbieten, die die Stadt wieder weiter bringe.

Neben den Kandidaten zur Gemeinderatswahl benannte die Eberbacher CDU auch ihre Bewerber für die am kommenden Mittwoch, 5. Februar, ab 20 Uhr im Restaurant am Leopoldsplatz in Eberbach anstehende CDU-Kreistags-Nominierungsveranstaltung für den Kreistagswahlbezirk 16. An diesem Termin werden die Christdemokraten aus den Ortsverbänden Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Schönbrunn und Wilhelmsfeld ihre Kreistagswahlliste benennen.

Der Eberbacher Stadtverband schickt dafür Georg Hellmuth, Karl Braun und Gino M. Biondi ins Rennen. Auch hier wurde für drei mögliche Platzierungen der Stadtrat Udo Geilsdörfer nur als Ersatzbewerber an die vierte Stelle gesetzt. Braun richtete einen Appell an die Parteifreunde aus Eberbach, am kommenden Mittwoch zu dieser zweiten Nominierungsversanstaltung zu erscheinen.

Für die Eberbacher gehe es darum, ob etwa ihr Stadtverbandsmitglied Hellmuth oder beispielsweise der Schönbrunner Bürgermeister Jan Frey auf neben dem gesetzen Listenführer, den bisherigen Kreisrat Marcus Zeitler, einem vorderen CDU-Kreistagslistenplatz gewählt werden. Eberbachs bisheriger Kreisrat, Bürgermeister a.D. Bernhard Martin, sowie Kreisrat Roland Schilling (Altbürgermeister von Schönbrunn) treten nicht mehr an.