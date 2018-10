Christina und Rainer Kunze fordern ein möglichst frühes Einbinden Eberbacher Bürger in Sachen Windkraftanlagenplanung. Foto: pa

Eberbach. Christina und Rainer Kunze haben Bürgermeister Peter Reichert einen Offenen Brief zum Thema Windkraft geschrieben. Darin stellen sie ihm acht Fragen und äußern ihre Sorge angesichts möglicher Auswirkungen. Kunzes bemängeln, dass Reichert seine Ankündigung nicht einlöse, die Bürger mitzunehmen, zu informieren und das Thema Windkraft in Eberbach anzugehen.

Reichert antwortete gestern in einer öffentlichen Erklärung, dass nach wie vor beabsichtigt sei, die Bürger zu informieren und einzubinden. Allerdings ließen sich die meisten der von Kunzes gestellten Fragen zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht beantworten.

Kunzes schreiben von einer Fläche für einen möglichen Windpark auf dem Hebert von rund 279,1 Hektar. Der Bau von bis zu 15 Windkraftanlagen dort verursache eine enorme Flächenversiegelung auf Waldboden, einer für Mensch und Natur wichtigen Lebensgrundlage. Kunzes befürchten zudem Lebensraumzerstörung und Artensterben durch "Schlagtod" und "Scheuchwirkung". Windräder veränderten das Landschaftsbild. Das sei aber eine wichtige Ressource der Region. Gefährdet werden der Wandertourismus und Werte der Immobilien von Anrainern. Kunzes kritisieren, dass es immer noch keine Informationsveranstaltung gab, obwohl das Gebiet Augstel zu Eberbach gehöre und schon Verfahrensschritte über die Köpfe der Eberbacher hinweg erfolgten. Transparenz werde nicht dadurch erreicht, Informationen nur im Internet zur Verfügung zu stellen.Reichert möge aufklären und die Bürger nicht nur beim Hebert vorab einbinden.

Kunzes sprechen eine "Eberbacher Energielösung" an. Dabei denken sie sowohl an Wind wie an Sonne und Wasser sowie zuallererst ans Stromsparen. Kunzes Fragen sind:

• Liegen zur Planung für einen möglichen Windpark im Hebert bereits Gutachten vor zu Natur- und Artenschutz? Wird z.B. der Ein-Kilometer-Mindestabstand zu einem regelmäßig besetzten Wanderfalken-Horst eingehalten?

• Wurde untersucht, wie sich Störschall sowie tieffrequenter Schall/Infraschall in dem Gelände ausdehnt? Geht er eventuell bis ins Stadtzentrum? Wie ist es in Rockenau und Neckarwimmersbach, wie auf dem Breitenstein?

• Wie verlaufen die Stromtrassen?

• Existieren Brandschutzgutachten?

• Wurden militärische Belange geprüft? Ist es ein Tieffluggebiet?

• Was ist mit dem Wasserschutzgebiet Zone III und dem Landschaftsschutzgebiet Neckartal II Eberbach?

• Werden Kosten für den Rückbau der Windräder berücksichtigt, die der Grundstückseigentümer zu tragen hat (fünf Prozent der Investitionssumme)? Beim Typ E-126 von Enercon und 15 Anlagen errechneten Kunzes diese Kosten mit elf Millionen Euro und somit 550.000 Euro Rückbaukosten.

• Wurde die Windgeschwindigkeit auf dem Hebert gemessen? Kunzes halten Angaben des Windatlas' für zu ungenau und fordern: "Erst messen, dann entscheiden!" Kunzes gehen von einen Energieertrag von 15 bis 18 Millionen Kilowattstunden pro Jahr aus. Das sei Strom für bis zu 18.000 Haushalte.

Kunzes halten es für nötig, für jeden geplanten Standort einer Windenergieanlage einen Messmasten mit mindestens zwei Dritteln der Nabenhöhe und zwei Messebenen zu errichten. Gemessen werden sollte mindestens ein Jahr lang, und es sollten zusätzlich Turbulenzen erfasst werden. Kunzes verweisen zudem auf die Äußerungen des in Waldbrunn und Reichartshausen aufgetretenen Sachverständigen Sven Johannsen, der den Odenwald zu den windschwächsten Regionen in ganz Deutschland rechne.

Kunzes schreiben Reichert, Windkraftanlagen im Odenwald seien wirtschaftlich unsinnig und nur profitabel, solange sie durch das Erneuerbare Energien Gesetz subventioniert werden.

Bürgermeister Peter Reichert antwortete gestern, ihm wie dem Gemeinderat sei es wichtig, vor einer Entscheidung zur Planung eines Windparks, die Meinung der Öffentlichkeit zu erfahren.

Deshalb solle in einem Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren zuerst eine Informationsveranstaltung stattfinden, in der die derzeitige planungsrechtliche Situation dargestellt wird um mögliche Vorgehensweisen zu diskutieren.

Antworten auf die allermeisten der von den Eheleuten Kunze gestellten Fragen ließen sich jedoch erst beim planerischen Umsetzen eines Windparks erarbeiten. Reichert: "Wir werden, wie in meiner Neujahrsrede angekündigt, diese Informationsveranstaltung abhalten, der Gemeinderat bestimmt hierfür einen geeigneten Termin."