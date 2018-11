Das ehemalige Bahnwärterhaus an der Neckartalbahnlinie gegenüber dem Curata-Seniorenstift soll künftig zum Einfamilienwohnhaus werden. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Einstimmig angenommen wurde in der Sitzung des Bauausschusses vom Donnerstag die Beschlussvorlage zur Nutzungsänderung des ehemaligen Bahnwärterhauses an der Neckartalbahnlinie gegenüber dem Seniorenstift Curata im Ortsteil Rockenau. War das Gebäude bislang als Wochenendhaus genutzt worden, so soll es nun zu einem Einfamilienwohnhaus werden. Da das Haus im Landschaftsschutzgebiet "Neckartal II - Eberbach" liegt, musste jedoch zunächst das Umweltamt der Stadt Eberbach grünes Licht für die Umnutzung geben.

Dieses sah laut Mitteilung vom 2. Februar "aus der Sicht von Natur und Landschaft keine Versagensgründe" gegeben. Allerdings bedürften eventuelle bauliche Veränderungen und Erweiterungen am Gebäude nicht nur der baurechtlichen sondern jeweils auch der naturschutzrechtlichen Gestattung der unteren Naturschutzbehörde. Bedenken zum nicht eingehaltenen gesetzlichen Waldabstand von 30 Metern sowie zur Zufahrtsituation wurden seitens der Stadtförsterei laut.

Die rund 800 Meter lange Zufahrt zum Anwesen, die von der Bundesstraße her über einen forstwirtschaftlichen und einen weiteren unausgebauten Weg auf städtischem Gelände erfolgt, sei sehr eingeschränkt. Dies könne hinsichtlich Müllabfuhr, Winterdienst oder Feuerwehreinsätzen je nach Alter und Gesundheitszustand der Bewohner zu Problemen führen. Diese Bedenken kamen in der Beschlussvorlage jedoch nicht zum Tragen.

Einstimmig fiel auch die Zustimmung des Bauausschusses zu einem Antrag auf Nutzungsänderung zweier Wohnungen in eine Arztpraxis aus. Im Erdgeschoss von Haus 6 der Wohnanlage "Rosenturm-Quartier" sollen zwei Wohneinheiten künftig als Allgemeinarztpraxis genutzt werden. Das beantragte Vorhaben stehe nicht im Widerspruch zu den definierten Zielen im Sanierungsgebiet "Neckarstraße I", hieß es in der Beschlussvorlage.

"Wir sind ja froh, wenn Arztpraxen sich in Eberbach niederlassen", so Bürgermeister Peter Reichert.