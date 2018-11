Von Christofer Menges

Eberbach. Noch zwei Tage, dann ist es soweit: Die Eberbacher Band 61inch bringt ihre neue EP "Heartlights" heraus. Vier Songs und vier spektakuläre Remixes enthält die Scheibe. Gefeiert wird am Samstag, 5. März, bei einer großen CD-Release-Party in den Werkshallen der Dachdeckerei Sittig & Rein im Kleinen Bruch in Eberbach. Neben 61inch mit den drei Eberbacher Musikern Jesse Safferling, Klaus Körmös und Phrosh Köhler werden die Deutschpoprocker Hentzschel aus Schwäbisch Gmünd und ein Special Guest erwartet. Gesponsert wird die Show von örtlichen Firmen und vom Kulturverein Depot 15/7.

Aus Chicago hat sich gestern auch bereits Shawn Kellner, Songwriter, Produzent und Chefredakteur des Chicago Music Magazine, auf den neunstündigen Flug über den großen Teich gemacht, um bei der Show dabei zu sein. Kellner und 61inch kennen sich schon länger. Die Songs der neuen EP wurden in den Raxtrax-Studios in Chicago aufgenommen. Der umtriebige US-Amerikaner ist bekennender Fan der Band und von Eberbach. Voriges Jahr war er schon einmal zu einem Gastauftritt im Depot in der Güterbahnhofstraße, dessen Umbau zum Kulturzentrum jetzt durchs Leader-Programm der Europäischen Union gefördert wird. Vorige Woche gab die Auswahlkommission der Leader-Aktionsgruppe Neckar-Odenwald grünes Licht für die finanzielle Unterstützung des Projekts. Für dieses Jahr hat sich der Verein Depot 15/7 noch einiges vorgenommen: Beim Eberbacher Frühling lässt er am Lindenplatz die Musik spielen. Im Juni ist ein Open Air mit Straßenfest in der Güterbahnhofstraße geplant. Im September ist der Verein Mitveranstalter des ersten deutschen Cigar-Box-Festivals mit internationaler Beteiligung in Pleutersbach.

Am Samstag dreht sich aber erst einmal alles um die neue Scheibe von 61inch. Die vier Songs erzählen im markanten Stil der Eberbacher Alternative-Rock-Band mitreißende Geschichten vom Leben, von der Liebe, vom Schmerz und der Trauer, von Zeiten, die nicht spurlos an der Band vorbeigegangen sind. Auf der zweiten Hälfte der CD sind die sonst gitarre-, schlagzeug- und basslastigen Songs mit Safferlings prägnanter Stimme dagegen mal ganz anders zu hören: In den elektronischen Remixes, die Drummer Phrosh Köhler im Heimstudio ausgetüftelt hat, geben 61inch mal die düsteren Elektrolurche im Stil von Depeche Mode mit teils rückwärts abgespielten Gesangsspuren ("Shake Shiver Moan"), mal die poppigen Upbeat-Dancefloor-Hopper ("And it’s you"). Alles in allem eine absolut hörenswerte Scheibe. Vom 5. März an gibt es die neue EP zum Download bei iTunes, Amazon und auf der Homepage der Band. Wer die Songs lieber live sehen will: Karten holen und am Samstag hingehen. Die Tickets sind auf 150 Stück limitiert.

Info: Karten für die CD-Release-Party von 61inch mit Hentzschel und Special Guest am 5. März gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Greif und bei Altstadt-Lotto. Das Konzert in der Werkshalle von Sittig & Rein im Kleinen Bruch 4 beginnt um 19.30 Uhr. Mehr unter www.facebook.com/61inch oder unter www.61inch.com