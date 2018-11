Von Martina Birkelbach

Eberbach/Hirschhorn. Die Gardemädels, der KG Kuckuck und der Hirschhorner Ritter, die bei den Fastnachtsumzügen in Eberbach und Hirschhorn mitmarschieren, können aufatmen: Sie dürfen in ihren Gardekostümen kommen und müssen keine Jogginghosen tragen. Grund für die Nachfrage bei den jeweiligen Veranstaltern war die Meldung, dass die Polizei aufgrund der Vorfälle in Köln ein Sicherheitskonzept für Fasching entwickelt hat. Unter anderem will sie mehr Präsenz zeigen und viersprachige Flyer mit Verhaltensregeln verteilen. Zudem werden Gardemädchen beim Heidelberger Umzug - darauf hätten insbesondere die Eltern bestanden - am Dienstag in Traininganzügen erscheinen. Gestern allerdings hieß es, dass es doch Röcke geben wird, zumindest bei der Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft.

"Wir haben, als Veranstalter des Eberbacher Fastnachtumzugs, die Thematik natürlich auch bei unseren Treffen mit der Polizei und allen am Umzug involvierten Hilfsorganisationen diskutiert", teilt Udo Geilsdörfer, Präsident der Eberbacher KG Kuckuck, mit. Die Gardemädchen, bei der KG Kuckuck sind es etwa 140, tragen ihre Gardekostüme. Viel Bein sei aufgrund der Witterung nicht zu sehen, da alle Mädchen Stulpen tragen. Nach dem Umzug, auch zum Fastnachtstreiben auf dem Leopoldsplatz, müssen die Kostüme sofort ausgezogen werden. "Das ist aber seit langem bei uns Usus, um die rund 350 Euro teuren Kostüme zu schonen." Bei allen kleinen Garden laufen schon seit langer Zeit Betreuer mit. Geilsdörfer: "Die Mädchen kommen mit den Zuschauern bis zum Ende des Umzugs eigentlich wenig in Kontakt, da die Strecke abgesperrt ist."

Es habe keinerlei Diskussionen wegen der Röcke gegeben. "Die Mädchen werden nach dem Umzug von ihren Eltern in Empfang genommen. Auch das ist bei den Jugendlichen der KG Kuckuck schon seit langem so. Darauf achten unsere Betreuer und die Jugendabteilung besonders." Der Kuckuckschef weiter: "Ich denke, dass die Lage in Heidelberg anders zu bewerten ist als in Eberbach. Laut Aussage der Behörden haben wir in Eberbach mehr Asylbewerber-Familien als Alleinstehende. In Heidelberg mit den Erstaufnahmen sieht das anders aus." Auch 2015 seien bereits viele Asylbewerber an der Umzugsstrecke vertreten gewesen und die Kinder hätten sich über die Gutsel gefreut. "Für die Mädchen hat es einen sehr hohen Stellenwert, sich im Gardekostüm sehen zu lassen. Sie haben das ganze Jahr dafür trainiert und sind stolz darauf, ihre Karnevalgesellschaft zu vertreten", betont Geilsdörfer. Es gebe Ordner und Betreuer, an eine Aufstockung sei nicht gedacht. Das THW sperre die Strecke, die Polizei achte auf die Sicherheit, besonders auf dem Leopoldsplatz. "Auch wir Elferräte werden genau hinschauen, aber es gibt keine spezielle Zielgruppe. Wir halten das bereits seit Jahren so, um dann, wenn etwas ist, sofort die Polizei zu informieren."

Auch die über 60 Gardemädchen der Hirschhorner Ritter tragen ihre Uniformen während des Umzuges. "Meine Mädels sind stolz auf ihre Kostüme und würden nur auf Druck der Vereinsführung (murrend) etwas anderes tragen", teilt Klaus-Jürgen Ehret, Vorsitzender und Präsident der Hirschhorner Ritter, mit. Eine Abstimmung mit den Eltern habe es aufgrund des Sicherheitskonzeptes nicht gegeben. "Eltern sind auch nicht bezüglich dieses Themas an uns herangetreten."

Die Hirschhorner Ritter haben als alleiniger Veranstalter des Fastnachtsumzuges in Hirschhorn, seit einigen Jahren präventiv ein umfangreiches Sicherheitskonzept in Absprache mit Polizei, städtischem Ordnungsamt und Rettungsorganisationen. Kern dabei sei eine Präsenz von Ordnern und Security-Kräften entlang des Zugweges und die Vernetzung mit der Einsatzzentrale im Rathaus, mit dem Stadtbrandinspektor als technischem Leiter. Ehret: "Wir haben die Situation mit allen öffentlichen Instanzen und den Rettungskräften wie jedes Jahr im Vorfeld diskutiert und sind gemeinsam zu der Ansicht gekommen, jetzt nicht überzureagieren sondern besonders wachsam zu sein und bei Bedarf sofort und nachhaltig zu agieren."

Aufgrund des bestehenden Sicherheitskonzeptes und der Ordnerdichte sei keine Erhöhung der Personenzahl notwendig. "Nach Auskunft der Polizei wird diese in der gleichen Mannstärke wie bisher auftreten; die Kräfte des Ordnungsamtes werden um zwei Personen erhöht, auch um die erlassene Verordnung zur Gefahrenabwehr während Umzug und anschließender Disco sowie eine glasfreie Veranstaltung durchzusetzen und zu kontrollieren", teilt der Ritter-Präsident weiter mit.

Auch die drei Garden mit jeweils zehn bis zwölf Mädels des HCV Lachsbachperle werden laut Vorsitzendem Jürgen Abelshauser in ihren Kostümen mitmarschieren. Vorab wurde mit den Leiterinnen über die Situation gesprochen.